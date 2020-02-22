ÖZET | Beşiktaş Trabzonspor maç sonucu: 2-2

2. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül’ün yaptığı ortada ceza sahası içinde Lens'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 5. dakikada Ndiaye’nin pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Sörloth’un ceza sahası içerisine girerek çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1 11. dakikada N’Koudou’nun pasında ceza yayı önünde topla buluşan Elneny şutunu çekti. Kale önündeki Burak Yılmaz’a çarpan top az farkla dışarı çıktı. 27. dakikada sol taraftan N’Koudou’nun ortasında ceza sahası içinde Gökhan’ın kafa vuruşunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi. 28. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı kornerde Gökhan Gönül'in arka direğe aşırttığı topu alan Boateng’in volesinde meşin yuvarlak kalenin üzerinden çıktı. 32 . dakikada Doğan’ın pasında ceza yayı üzerindeki Ndiaye bekletmeden ceza sahası içerisine indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Guilherme’nin kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti. 35. dakikada sol çaprazda topla buluşan N’Koudou ceza sahası içerisine girerek yaptığı sert vuruşta kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. 45+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Boateng'in plase şutunda kaleci Uğurcan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş evinde Trabzonspor 'u konuk etti. Maça hızlı başlayan Trabzonspor 5. dakikada Sörloth ile öne geçse de ikinci yarıda Beşiktaş art arda bulduğu gollerle skoru 2-1'e getirdi. Mücadelenin son anlarında Trabzonspor'un yıldızı Sörloth sahneye çıktı ve attı golle Trabzonspor, Beşiktaş'la 2-2 berabere kaldı. Beşiktaş - Trabzonspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

48. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Atiba’nın pasında kale önünde Burak topla buluştu. Burak’ın düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Uğurcan’da kaldı. 50. dakikada sağ taraftan Gökhan’ın içeri çevirdiği topa ön direkte Elneny kafayı vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 56. dakikada sağ taraftan Gökhan Gönül'ün ortasında kale önünde Burak’ın kafa vuruşunda top arka direk tarafından auta gitti. 57. dakikada sol taraftan Burak’ın yerden ortasında ön direkte Boateng dokunuşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-1 64. dakikada sağ taraftan Caner’in kullandığı köşe atışında Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. Dönen topa arka direkte Ruiz’in vuruşunda Uğurcan meşin yuvarlağı oyun alanına çeldi. Kaleciden geriye gelen topa kale önünde Vida’nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1 82. dakikada sol taraftan Caner’in kullandığı kornerde ön direkte Gökhan’ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti. 85. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Campi'nin sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Karius kornere çeldi. 87. dakikada Boyd'un pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan N'koudou'nun şutunda meşin yuvarlak auta gitti. 90+1. dakikada sağ taraftan Ekuban'ın yerden içeri çevirdiği topa arka direkte Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

ÇİMŞİR'DEN ZORUNLU 2 DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, son oynadıkları Sivasspor maçına göre Beşiktaş karşılaşmasının 11'inde zorunlu 2 değişiklik yaptı.

Süper Lig’in 23. haftasında Trabzonspor, Beşiktaş'a konuk oldu. Bordo-mavili takımın Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, bu mücadeleye son çıktığı Sivasspor maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Çimşir, cezası nedeniyle oynayamayan Obi Mikel’in yerine formayı Doğan Erdoğan'a, sakatlığı bulunan Nwakaeme’nin yerine ise Sturridge’i görevlendirdi.

Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanına kalede Uğurcan, savunmada; Pereira, Da Costa, Campi, Novak, orta alanda Doğan, Sosa, Ndiaye, Guilherme, Sturridge ve ileri uçta ise Sörloth 11 ile çıktı.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR HANAU'YU UNUTMADI

Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması öncesinde iki takım futbolcuları, 20 Şubat'ta Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına karşı yapılan saldırıyı unutmadı. Maçtan önce saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulunulurken, Beşiktaşlı taraftarlar da Avrupa'daki gurbetçilere destek için pankart açtı.

Beşiktaş'ın Trabzonspor'u ağırlayacağı karşılaşma öncesinde iki takım futbolcuları Almanya'nın Hanau kasabasında Türk vatandaşlarına yönelik gerçekleşen silahlı saldırıyı unutmadı. İki takım da '#Yeter artık #Esreicht #Hanau' yazılı pankartlarla sahaya çıkarken, maçtan önce saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşları için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Hanau saldırısının yanı sıra, hafta içinde kalp krizine yenik düşen milli takımın eski futbolcularından Mustafa Kocabey de unutulmadı.