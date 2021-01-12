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ÖZET | Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Maç sonucu)

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 12.01.2021 18:51 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçında Fraport TAV Antalyaspor, Bursaspor'u 3-0 mağlup ederek adını bir üst tura yazdırdı.

ÖZET | Bursaspor 0-3 Antalyaspor (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Bursaspor ile Fraport TAV Antalyaspor karşı karşıya geldi.

Bursa'da oynanan karşılaşmada gülen taraf 3-0'lık skorla Antalyaspor oldu.

Akdeniz ekibine çeyrek finali getiren goller, 6' Hakan Özmert(p), 33' Gökdeniz Bayrakdar ve 36. dakikada Adis Jahovic'ten geldi.

Karşılaşmayı, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve TFF Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Çağlar da izledi.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yasin Kol, Mehmet Şahan Yılmaz, Utku Tunavelioğlu

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Furkan Emre Ünver (Dk. 46 Ozan İsmail Koç), Aykut Akgün, Cüneyt Köz, Burak Altıparmak, Emirhan Aydoğan, Burak Kapacak, Özer Hurmacı (Dk. 21 Kerem Şen-Dk. 68 Ramazan Keskin), Batuhan Kör (Dk. 68 İsmail Can Çavuşluk), Ali Akman (Dk. 57 Çağatay Yılmaz)
Fraport TAV Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Naldo, Eren Albayrak, Doğukan Sinik, Sam (Dk. 86 Serdar Poyraz), Kudriashov (Dk. 46 Ersan Adem Gülüm), Jahovic, Omar Imeri (Dk. 86 Adem Metin Türk), Gökdeniz Bayrakdar (Dk. 72 Nuri Şahin), Bünyamin Balcı, Hakan Özmert (Dk. 46 Fredy)

Goller: Dk. 6 Hakan Özmert (Penaltıdan), Dk. 33 Gökdeniz Bayrakdar, Dk. 36 Jahovic (Fraport TAV Antalyaspor)
Sarı kartlar: Dk. 90 Ramazan Keskin (Bursaspor), Dk. 54 Ersan Adem Gülüm (Fraport TAV Antalyaspor)

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