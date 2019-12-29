ÖZET | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Süper Lig'İn 17. hfatsında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Fenerbahçe ceza sahası dışından bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson'dan geldi. Çaykur Rizespor'un tek sayısı 18. dakikada Aberhoune'dan geldi. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde....
Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti ve ilk yarıyı 4. sırada kapattı. Çaykur Rizespor ise 20 puanla ilk yarıyı 12. sırada bitirdi.
Süper Lig'in ikinci yarısında ilk hafta Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği'ni ağırlayacak. Cezalı duruma düşen Oğulcan Çağlayan karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe, Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.
Emre Belöoğlu'nun oyuna girmesinin ardından oyunu Çaykur Rizespor yarı sahasına yıkmak isteyen Fenerbahçe, bu düşüncesinde zaman zaman başarılı oldu. Çaykur Rizespor, bu bölümde ceza sahası civarında çok adamla kalarak boş alan bırakmamaya çalıştı. Çaykur Rizespor'un kalabalık savunmasını geçmekte zorlanan Fenerbahçe, 70. dakikada müthiş bir golle öne geçti. Jailson yaklaşık 35 metre uzaktan kaleye harika bir şut çıkardı ve Gökhan Akkan köşeye giden topu çıkaramadı.
Fenerbahçe maçın kalan bölümünde topu kontrolünü Çaykur Rizespor'a vermedi ve zamanı ertimeyi başardı. Oyunun son dakikalarda Çaykur Rizespor, çok adamla Fenerbahçe kalesine gitmeye çalıştı ama pozisyon üretemedi. Çalan son düdüklebirlikte ise Fenerbahçe galibiyete ulaştı.
Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muriqi'e sevgi gösterisinde bulundu. Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muriqi'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.
Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.
Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı. Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu. Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.
6. dakikada ceza sahası üzerinde defansın uzaklaştırmak istediği topu Tolga Ciğerci önünde buldu. Bu futbolcunun ara pasında ceza sahası içerisinde Vedat Muric'in plase vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, yatarak topu kontrol etmeyi başardı.
11. dakikada Kruse ile verkaça giren Ozan Tufan'ın ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden vuruşunda, kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile uzaklaştırdı.
13. dakikada sarı-lacivertli ekip öne geçti. Diomande'nin topa elle müdahalesinde maçın hakemi Halil Umut Meler serbest vuruşa hükmetti. Ceza yayı üzerinde Deniz Türüç'ün vuruşunda barajı aşan top kaleci Gökhan Akkan'ın kapattığı sağdan filelere gitti: 0-1.
18. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kazanılan köşe vuruşunda Boldrin'in sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Melnjak kafa ile topu altıpas içerisindeki Abarhoun'un önüne indirdi. Bu futbolcu, Zanka'dan önce kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi: 1-1.
33. dakikada Deniz Türüç'ün sağdan ceza sahası sol çaprazına ortasında Dirar'ın kontrol edip vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
42. dakikada Dirar'ın soldan ceza sahsı içerisine ortasında, Ozan Tufan'ın penaltı noktası üzerinde kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.
İlk yarı 1-1 tamamlandı.
58. dakikada Ozan Tufan'ın ceza yayı üzerinde düşürülmesi ile Fenerbahçe faul atışı kazandı. Deniz Türüç'ün yerden vuruşunda kaleci Gökhan Akkan'ı geçen top yandan auta çıktı.
61. dakikada Umar'ın defansın arkasına pasına hareketlenen Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahasına girmeden sağ taraftan şutunda, kaleci Altay Bayındır yatarak meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
70. dakikada Fenerbahçe bir kez daha öne geçti. Jailson, yaklaşık 25 metreden sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere gönderdi: 1-2.
77. dakikada sağ çaprazdan kazanılan faul atışında, Boldrin'in direkt kaleye şutunda, Altay Bayındır meşin yuvarlağı tokatlayarak kornere çeldi.
85. dakikada Oğulcan Çağlayan'ın uzun pasında defansın arkasına sarkan Umar ceza sahasına girdi. Savunmada rakibinden sıyrılan Umar'ın yerden vuruşunda kaleci Altay Bayındır yatarak topu kontrol etti.
90+2. dakikada Melnjak'ın ceza sahasına ortasında, Boldrin'in kontrol edip düşerken vuruşunda defansa çarpan top az farkla kornere çıktı.
Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, İlker Takpak
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Abarhoun, Talbi, Melnjak, Diomande (Dk. 82 Attamah), Abdullah Durak, Vetrih (Dk. 72 Samudio), Boldrin, Umar, Oğulcan Çağlayan (Dk. 86 Scepovic)
Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Zanka (Dk. 64 Emre Belezoğlu), Jailson, Dirar, Gustavo, Ozan Tufan (Dk. 87 Tolgay Arslan), Deniz Türüç, Tolga Ciğerci, Kruse (Dk. 80 Rodrigues), Muric
Goller: Dk. 13 Deniz Türüç, Dk. 70 Jailson (Fenerbahçe), Dk.18 Abarhoun (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 24 Oğulcan Çağlayan, Dk. 56 Vetrih, Dk. 56 Talbi (Çaykur Rizespor), Dk. 24 Gustavo, Dk. 50 Ozan Tufan (Fenerbahçe)
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