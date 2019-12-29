ÖZET | Çaykur Rizespor - Fenerbahçe maç sonucu: 1-2

Emre Belöoğlu'nun oyuna girmesinin ardından oyunu Çaykur Rizespor yarı sahasına yıkmak isteyen Fenerbahçe, bu düşüncesinde zaman zaman başarılı oldu. Çaykur Rizespor, bu bölümde ceza sahası civarında çok adamla kalarak boş alan bırakmamaya çalıştı. Çaykur Rizespor'un kalabalık savunmasını geçmekte zorlanan Fenerbahçe, 70. dakikada müthiş bir golle öne geçti. Jailson yaklaşık 35 metre uzaktan kaleye harika bir şut çıkardı ve Gökhan Akkan köşeye giden topu çıkaramadı.

Bu galibiyetin ardından Fenerbahçe puanını 31'e yükseltti ve ilk yarıyı 4. sırada kapattı. Çaykur Rizespor ise 20 puanla ilk yarıyı 12. sırada bitirdi.

Süper Lig 'İn 17. hfatsında Çaykur Rizespor evinde Fenerbahçe 'yi konuk etti. Fenerbahçe ceza sahası dışından bulduğu gollerle Çaykur Rizespor'u 2-1 yenmeyi başardı. Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Deniz Türüç ve 70. dakikada Jailson'dan geldi. Çaykur Rizespor'un tek sayısı 18. dakikada Aberhoune'dan geldi. Çaykur Rizespor Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde....

Fenerbahçe maçın kalan bölümünde topu kontrolünü Çaykur Rizespor'a vermedi ve zamanı ertimeyi başardı. Oyunun son dakikalarda Çaykur Rizespor, çok adamla Fenerbahçe kalesine gitmeye çalıştı ama pozisyon üretemedi. Çalan son düdüklebirlikte ise Fenerbahçe galibiyete ulaştı.

VEDAT MURIQI İLK KEZ RİZE'YE KARŞI

Fenerbahçe'nin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, geçen sezon görev yaptığı Çaykur Rizespor'a karşı ilk kez rakip olarak forma giydi. Maçtan önce Çaykur Rizespor taraftarı Muriqi'e sevgi gösterisinde bulundu. Çaykur Rizespor'da ise sezon başında Muriqi'e karşılık Fenerbahçe'den transfer edilen Tarık Çetin, Barış Alıcı, Oğuz Kağan Güçtekin ve Burak Albayrak yedek olarak kadroda yer buldu.

Sarı-lacivertli ekipte Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düşen Serdar Aziz'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Victor Moses, Hasan Ali Kaldırım, Miha Zajc ve Sadık Çiftpınar, Rize'ye getirilmedi.

EMRE BELÖZOĞLU VE GARRY YEDEK

Sakatlığı nedeniyle geçen hafta Beşiktaş derbisinde forma giyemeyen Emre Belezoğlu ise yedekler arasında yer aldı. Emre'nin yanı sıra Fenerbahçe'nin yedek kulübesinde Harun Tekin, Tolgay Ali Arslan, Mevlüt Erdinç, Ferdi Erenay Kadıoğlu, Garry Rodrigues, Alper Potuk, Murat Sağlam ve Adil Rami oturdu. Ev sahibi ekip de geçen hafta 2-0 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor mücadelesinin ilk 11'inde 1 oyuncu değişikliğine gitti. Teknik direktör İsmail Kartal, cezalı Moroziuk'un yerine defansın sağında Orhan Ovacıklı'ya görev verdi.