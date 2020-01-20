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  4. ÖZET | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

ÖZET | Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç sonucu: 2-0

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 20.01.2020 22:07 | Son Güncelleme

Rizespor, Gençlerbirliği'ni yeni transferi Milan Skoda'nın attığı 2 golle 2-0 mağlup etti. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 18. haftasının kapanış maçında Çaykur Rizespor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Rize Didi Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Rizespor, 2-0'lık skorla kazandı. Çaykur Rizespor - Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 70 ve 85. dakikalarda yeni transfer Milan Skoda attı.

İsmail Kartal, teknik direktörlük kariyerinde Hamza Hamzaoğlu'nu konuk ettiği üçüncü maçtan da galibiyetle ayrıldı.

Rizespor, bu galibiyetle birlikte puanını 23'e yükseltti. Gençlerbirliği ise 18 puanda kaldı.

Rizespor, gelecek hafta Sivasspor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise sahasında Gaziantep'i konuk edecek.

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ ÖZETİ

20. dakikada kazanılan faul atışında, sağ kanattan Sessegnon'un ceza sahası içerisine ortasında, defansın kafasından seken topa arka direkte Sefa Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.
36. dakikada Polomat'ın ceza yayı üzerine pasında Sessegnon'un bekletmeden vuruşunda, top kaleci Gökhan Akkan'da kaldı.
39. dakikada Moroziuk'un ara pasında ceza sahası sağ çaprazından içeri girdikten sonra Garmash'ın bekletmeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
62. dakikada Boldrin, uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşta doğrudan kaleyi düşündü ancak Kristoffer Nordfeldt sağına giden topu uzanarak kornere çelmeyi başardı.
64. dakikada Fernando Boldrin'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta Montassar Talbi, altıpas önünde kaleye sırtı dönük pozisyonda vuruşunu yaptı ama top kaleci Kristoffer Nordfeldt'ta kaldı.
71. dakikada Boldrin'in sağ kanattan ortasında Milan Skoda, altıpas önünden çektiği ilk şutta Kristoffer Nordfeldt topu güçlükle çeldi, seken topu tekrar önünde bulan Milan Skoda boş kaleye şutunu gerçekleştirdi ve topu filelerle buluşturdu. 1-0
84. dakikada Aminu Umar'ın sol çaprazdan gönderdiği ara pasla ceza alanı içinde topla buluşan Milan Skoda, altıpasın solundan vuruşunu yaparak topu filelerle buluşturdu. 2-0

ÇAYKUR RİZESPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ DETAYLARI

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Arda Kardeşler, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Talbi, Abarhoun, Melnjak, Diomande, Abdullah Durak, Boldrin, Garmash, Samudio, Skoda

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Ahmet Oğuz, Bjarsmyr, Toure, Polomat, Baiano, Candeias, Sessegnon, Sefa Yılmaz, Ayite, Sio

Sarı kartlar: Dk. 27 Sio (Gençlerbirliği), Dk. 35 Diomande (Çaykur Rizespor)

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