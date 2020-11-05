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ÖZET | Chelsea - Rennes maç sonucu: 3-0

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 05.11.2020 08:18 | Son Güncelleme

Şampiyonlar Ligi E grubunda Chelsea ile Rennes karşı karşıya geldi. Londra ekibi, tarihinde ilk kez Devler Ligi'ne katılan ve Fransa Ligi'nde de iyi bir performans sergileyen Rennes'i 3-0'la geçti. Galibiyeti getiren goller; Timo Werner (2 penaltı) ve Tammy Abraham'dan geldi. Chelsea grupta 7 puana ulaşırken, Rennes ise 1 puanda kaldı. Chelsea ve Rennes, Şampiyonlar Ligi'nde 4. maç haftasında 24 Kasım günü bu kez Fransa'da karşılaşacak.

ÖZET | Chelsea - Rennes maç sonucu: 3-0

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda Chelsea, Fransız temsilcisi Rennes'i konuk etti. Konuk takım maçı 3-0 kazandı. Chelsea'nin golleri 10. ve 41. dakikalarda Timo Werner ve 50. dakikada Tammy Abraham'dan geldi. Timo Werner, iki golünü de penaltıdan kaydetti. Rennes'de Dalbert Henrique 40. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü.

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Bu sonuçla birlikte Chelsea, gruptaki puanını 7'ye yükseltti ve liderliğini korudu. Rennes ise 3. maçlar sonunda 1 puanda kaldı. Eylül ayı sonunda Rennes'den Chelsea'ye transfer olan kaleci Edouard Mendy de bu maçla birlikte son 6 maçında hiç gol yememiş oldu.

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Başarılı kaleci maç sonu eski takım arkadaşlarıyla da hasret giderdi. Chelsea'nin Alman genç yıldızı Kai Havertz, koronavirüs testinin pozitif çıkması sonrası maç kadrosunda yer alamadı. Devler Ligi'nin 4. hafta müsabakasında Chelsea, evinde Rennes'i konuk edecek.

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