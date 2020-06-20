ÖZET | Denizlispor - Beşiktaş maç sonucu 1-5

Spor Toto Süper Lig'nde Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Beşiktaş bu hafta Denizlispor deplasmanında 5-1'lik skorla farklı kazandı. Denizlispor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, 10. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Nkoudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78 dakikada Abdoulay Diaby'den geldi. Denizlispor'un tek golünü 53. dakikada Estupinan kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Denizlispor 31 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor maçında forma giyen Diaby, Boyd ve Güven yedek beklerken, sakatlıkları bulunan Vida ve Boateng de kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 2'si zorunlu 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Diaby, Boyd ve Güven Yalçın, Denizlispor karşısında yedek kulübesinde mücadeleye başladı. Antalya karşısında oynayan Vida ve Boateng ise sakatlıkları nedeniyle Denizli'ye götürülmedi. Geçen hafta mücadeleye sonradan dahil olan isimlerden Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Cezası biten Burak Yılmaz formasına tekrar kavuşurken, Vida'nın yokluğunda ise Enzo Roco ilk 11'de şans buldu.