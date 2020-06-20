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ÖZET | Denizlispor - Beşiktaş maç sonucu 1-5

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 20.06.2020 22:53 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Beşiktaş, Denizlispor deplasmanına konuk oldu. Siyah beyazlılar, Denizlispor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanelerine yazdırdı. Denizlispor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Spor Toto Süper Lig'nde Denizlispor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Geçen hafta puan kaybı yaşayan Beşiktaş bu hafta Denizlispor deplasmanında 5-1'lik skorla farklı kazandı. Denizlispor - Beşiktaş maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Beşiktaş'a 3 puanı getiren goller, 10. dakikada Burak Yılmaz, 60. dakikada Gökhan Gönül, 67. dakikada Nkoudou, 75. dakikada Adem Ljajic ve 78 dakikada Abdoulay Diaby'den geldi. Denizlispor'un tek golünü 53. dakikada Estupinan kaydetti.

Bu sonuçla Beşiktaş puanını 47'ye yükseltirken, Denizlispor 31 puanda kaldı.

SERGEN YALÇIN'DAN 5 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor maçında forma giyen Diaby, Boyd ve Güven yedek beklerken, sakatlıkları bulunan Vida ve Boateng de kadroda yer almadı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Denizlispor maçına 2'si zorunlu 5 değişiklikle çıktı. Antalyaspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan oyunculardan Diaby, Boyd ve Güven Yalçın, Denizlispor karşısında yedek kulübesinde mücadeleye başladı. Antalya karşısında oynayan Vida ve Boateng ise sakatlıkları nedeniyle Denizli'ye götürülmedi. Geçen hafta mücadeleye sonradan dahil olan isimlerden Adem Ljajic, Jeremain Lens ve Kevin N'Koudou, Denizlispor maçında ilk 11'de sahaya çıktı. Cezası biten Burak Yılmaz formasına tekrar kavuşurken, Vida'nın yokluğunda ise Enzo Roco ilk 11'de şans buldu.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ljajic'in sol kanattan ortasında, ceza sahasında Ruiz'in kafa vuruşu sonrası top kaleci Tolgahan Acar'dan dönerken, pozisyonu takip eden Burak Yılmaz, meşin yuvarlağı ağlarla gönderdi: 0-1.

  2. dakikada Ljajic'in ortasında topla buluşan Elneny'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

  3. dakikada Aissati'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda, iyi yükselen Mustafa Yumlu'nun kafa şutu sonrası top üstten auta çıktı.

  4. dakikada rakip savunmadan seken topla ceza sahası sağ çaprazında buluşan Lopes'in şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

  5. dakikada ceza sahasında topu önünde bulan Murawski'nin şutunda, kaleci Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Esat Sancaktar

Yukatel Denizlispor: Tolgahan Acar, Mustafa Yumlu, Lopes, Bergdich, Oğuz Yılmaz, Sacko, Murawski, Aissati, Olcay Şahan, Mbamba, Rodallega
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Ruiz, Roco, Gökhan Gönül, Rıdvan Yılmaz, Elneny, N'Koudou, Ljajic, Hutchinson, Lens, Burak Yılmaz

Gol: Dk. 10 Burak Yılmaz (Beşiktaş), 60. Gökhan Gönül, 67. Nkoudou, 75. Adem Ljajic, 53. Estupinan(Denizlispor)

Sarı Kart: Dk. 45+1 Mbamba (Yukatel Denizlispor)

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
Beşiktaş'ın ayağa kalkmak için M.Kalkavan'a,Denizlispor'un da düşmek için Tolgahan'a hiç ihtiyacı yoktu
Ljajic kipirdayinca fark cikti ortaya. Adamin devamlilik sorunu delirtiyor bizi eveletip gevelemeden oynayinca boyle oluyor iste.. Cok kiziyorum boyle ciddiyetsiz adamlara
8taş farkı sever :)
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