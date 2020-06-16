SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.06.2020 22:44 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Fenerbahçe Ülker Stadı'nda Trabzonspor'u ağırladı. Konuk ekip ilk maçı 2-1 kazanmasının getirdiği avantajla sahaya çıktı. Koronavirüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanan mücadelede deneyimli hakem Cüneyt Çakır düdük çaldı. Karşılaşma 1-3 sonuçlandı ve Trabzonspor finale yükseldi. Detaylar haberimizde...

Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Finalinde karşı karşıya geldi. Sıkı bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...

Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

2713e3da689adba716ee3553880aafe7

12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.

24' Sörloth'la tartışan Emre Belözoğlu 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonunda Sörloth da sarı kart gördü. Kulübede olan Belözoğlu, soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

d9843af2b221f9cff6c18f24af99ee48

35' Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakıyor.

42' Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.

İlk yarı 1-1 sona erdi.

Maçta ikinci yarı başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Zajc yerine Mehmet Ekici oyunda...

53' Trabzonspor, Alexander Sörloth ile net gol pozisyonundan yararlanamadı. Alexander Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Alexander Sörloth'u tekrar gördü. Alexander Sörloth, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.

e97d2689b6556f630a07ed287238da11

55' Mehemt Ekici sol kanattan kaleye çapraz ve uzak bir noktadan harika bir frikik kullandı. Uğurcan aynı güzellikte son anda topu kornere çeldi.

Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği:

61' Serdar Aziz - Jailson

Deniz Türüç - Ferdi Kadıoğlu

70' Uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici doğrudan kaleye vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.

Dakikalar 78'i gösterilirken yorulan oyuncular oyundan çıktı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan, Fenerbahçe'de Tolga'nın yerine Mevlüt oyuna girdi.

  1. dakiakda Sörloth Trabzonspor'u 2-1 öne geçirdi ve nerdeyse turun kapısını araladı.

ggass

  1. dakikada oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues'in yerine oyuna girdi. Trabzonspor'da A. Parmak, Sörloth ve Ekuban çıktı, Serkan, Hüseyin ve Abdurrahim oyunda...

  • dakikada Trabzonspor'un yetenekli kalecesi Uğurcan Çakır sakatlık geçirdi. Kısa süre sonra ayağa kalkan genç kaleci oyuna devam etti. Maçın son bölümüne en az +5 dakika ilave edildi.

    • Dakikalar 90+4'ü gösterirken Trabzonspor'da Filip Novak sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi!

    Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon gerçekleşmedi ve maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.

    FENERBAHÇE - TRABZONSPOR MAÇ DETAYLARI

    Stat: Ülker
    Hakemler: Cüneyt Çakır,Bahattin Duran,Tarık Ongun

    Fenerbahçe:Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues
    Trabzonspor: Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth

    Goller: Dk 6',Dk 82'Sörloth(Trabzonspor), Dk 42' Deniz Türüç(Trabzonspor) Dk 90+4 'Novak (Trabzonspor)
    Sarı kartlar: Dk 24'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe), Dk 25'Sörloth(Trabzonspor), Dk 59'Mehmet Ekici(Trabzonspor), Dk 83'Pereira(Trabzonspor)
    Kırmızı kartlar: Dk 25'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe)

    GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
    Antalya'da pes dedirten görüntü Antalya'da pes dedirten görüntü
    Trabzonpsor ilk 11'de değişiklikTrabzonpsor ilk 11'de değişiklik
    En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleriEn sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri
    1/
    YORUMLARI GÖR ( 0 )

    En Çok Okunan Haberler

    Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

    Bu ilaç korona hastalarını kurtarıyor

    İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

    İki ilde daha giriş-çıkış kısıtlaması

    Trabzonspor'dan flaş hamle!

    Trabzonspor'dan flaş hamle!

    Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

    Beşiktaş'ı Galatasaray'a tercih ederim

    Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

    Sosyal medyadan açıkladı! Galatasaray'a veda etti...

    2020 Şampiyonlar Ligi finali kararı!

    2020 Şampiyonlar Ligi finali kararı!

    Takım
    O
    Av
    P
    Detayları Göster

    İlginizi Çekebilir

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    En çok tercih edilen tıraş makineleri

    Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

    Acun Ilıcalı'nın takımından Süper Lig'e transfer

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    Çapalama makine modelleri ve fiyatları

    F.Bahçe bombayı patlatıyor

    F.Bahçe bombayı patlatıyor

    Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

    Süper Lig'de Ömer Toprak sürpriz!

    Okuyucu Yorumları 9 yorum
    Trabzon bu sezon duble yapar
    büyüksün TS ezdi geçti. fırtına.
    fenerbahçe maç sonu açıklaması ts nin galibiyetini fetö yaptı puhaa
    Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
    Diğer Haberler
    ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

    Trabzonspor finalde!

    Trabzonspor'da Guilherme yerine Ndiaye ilk 11'de!

    Trabzonpsor ilk 11'de değişiklik

    Trabzonspor'da Nwakaeme sakatlandı

    Trabzonspor'da şok! Maçı yarıda bıraktı...

    Trabzonspor'da Alexander Sörloth, Fenerbahçe'ye de attı!

    Sörloth gole doymuyor!

    Sosa, Fenerbahçe-Trabzonspor maçı kadrosuna alınmadı!

    Dev derbi öncesi Trabzonspor'da şok!

    Fenerbahçe-Trabzonspor maçının 11'leri açıklandı

    Dev derbinin 11'leri açıklandı

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.