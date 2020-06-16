ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Finalinde karşı karşıya geldi. Sıkı bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.
6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...
Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.
12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.
24' Sörloth'la tartışan Emre Belözoğlu 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonunda Sörloth da sarı kart gördü. Kulübede olan Belözoğlu, soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.
35' Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakıyor.
42' Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.
İlk yarı 1-1 sona erdi.
Maçta ikinci yarı başladı. İkinci yarıda Fenerbahçe'de Zajc yerine Mehmet Ekici oyunda...
53' Trabzonspor, Alexander Sörloth ile net gol pozisyonundan yararlanamadı. Alexander Sörloth'un pasıyla sol kanatta topla buluşan Caleb Ekuban bekletmeden Alexander Sörloth'u tekrar gördü. Alexander Sörloth, ceza alanı içinde müsait pozisyonda vuruşunu yaptı ancak topu yandan auta gönderdi.
55' Mehemt Ekici sol kanattan kaleye çapraz ve uzak bir noktadan harika bir frikik kullandı. Uğurcan aynı güzellikte son anda topu kornere çeldi.
Fenerbahçe'de iki oyuncu değişikliği:
61' Serdar Aziz - Jailson
Deniz Türüç - Ferdi Kadıoğlu
70' Uzak mesafe olmasına rağmen kazanılan serbest vuruşu Mehmet Ekici doğrudan kaleye vuruyor ancak kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeliyor.
Dakikalar 78'i gösterilirken yorulan oyuncular oyundan çıktı. Trabzonspor'da Abdülkadir Ömür'ün yerine Doğan, Fenerbahçe'de Tolga'nın yerine Mevlüt oyuna girdi.
dakikada oyuncu değişiklikleri gerçekleşti. Ömer Faruk Beyaz, Rodrigues'in yerine oyuna girdi. Trabzonspor'da A. Parmak, Sörloth ve Ekuban çıktı, Serkan, Hüseyin ve Abdurrahim oyunda...
Dakikalar 90+4'ü gösterirken Trabzonspor'da Filip Novak sahneye çıktı ve skoru 3-1'e getirdi!
Karşılaşmada başka önemli bir pozisyon gerçekleşmedi ve maçı 3-1 kazanan Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda adını finale yazdırdı.
Stat: Ülker
Hakemler: Cüneyt Çakır,Bahattin Duran,Tarık Ongun
Fenerbahçe:Altay Bayındır - Hasan Ali Kaldırım - Nabil Dirar - Serdar Aziz - Simon Falette - Tolga Ciğerci - Luiz Gustavo - Miha Zajc - Vedat Muriqi - Deniz Türüç - Garry Rodrigues
Trabzonspor: Uğurcan Çakır - Filip Novak - Joao Pereira - Gaston Campi - Majid Hosseini - Abdulkadir Parmak - Abdülkadir Ömür - Anthony Nwakaeme - Badou Ndiaye - Caleb Ekuban - Alexander Sörloth
Goller: Dk 6',Dk 82'Sörloth(Trabzonspor), Dk 42' Deniz Türüç(Trabzonspor) Dk 90+4 'Novak (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Dk 24'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe), Dk 25'Sörloth(Trabzonspor), Dk 59'Mehmet Ekici(Trabzonspor), Dk 83'Pereira(Trabzonspor)
Kırmızı kartlar: Dk 25'Emre Belözoğlu(Fenerbahçe)
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