ÖZET | Fenerbahçe-Trabzonspor: 1-3

Fenerbahçe ile Trabzonspor Türkiye Kupası Yarı Finalinde karşı karşıya geldi. Sıkı bir mücadeleye sahne olan karşılaşma Trabzonspor'un 3-1 üstünlüğü ile sonuçlandı.

6' Sörloth'un attığı golle Trabzonspor Kadıköy'de 1-0 öne geçti. Golde asisti yapan isim Caleb Ekuban...

Rakip yarı alanının ortalarından Caleb Ekuban uzun pasla savunmanın arkasında Alexander Sörloth'u çok iyi görüyor. Ceza alanı içinde topla buluşan Alexander Sörloth, sol ayağıyla şutunu çekiyor ve Serdar Aziz'e de çarpan top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluşuyor.

12' Zajc'ın sağ çaprazdan güzel şutu az farkla üstten auta gitti.

24' Sörloth'la tartışan Emre Belözoğlu 1 dakika içinde gördüğü iki sarı kartla oyundan atıldı. Tartışma sonunda Sörloth da sarı kart gördü. Kulübede olan Belözoğlu, soyunma odasına gitmek zorunda kaldı.

35' Trabzonspor'da zorunlu oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Anthony Nwakaeme sakatlığından dolayı oyuna devam edemiyor ve yerini Bilal Başacıkoğlu'na bırakıyor.

42' Deniz Türüç'ün attığı golle Fenerbahçe beraberlik golünü buldu. Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan yaptığı ortaya Deniz Türüç, penaltı noktasının yanından sol ayağıyla top yere inmeden etkili bir vuruş çıkararak topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan ağlarla buluşturuyor.