ÖZET | Galatasaray Gençlerbirliği maç sonucu: 3-0

Galatasaray - Gençlerbirliği Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de 3-0'lık net bir skorla geçerek galibiyet serisini 8'e çıkardı. Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ryan Donk, 33. ve 69. dakikada Radamel Falcao'dan geldi.

Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e çıkarırken, Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.

GALATASARAY'DA TEK DEĞİŞİKLİK

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe derbisi 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 1 değişiklik yaptı. Terim, cezalı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya görev verdi.

Süper Lig’in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kazanan kadrosunu bozmadı. Terim, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi mağlup eden kadroda tek değişiklik yaptı ve kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya şans verdi.

Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile çıktı.