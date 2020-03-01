ÖZET | Galatasaray Gençlerbirliği maç sonucu: 3-0

Galatasaray - Gençlerbirliği Süper Lig'in 24. haftasında karşı karşıya geldi. Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi başlayan Galatasaray, Gençlerbirliği'ni de 3-0'lık net bir skorla geçerek galibiyet serisini 8'e çıkardı. Galatasaray Gençlerbirliği maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Galatasaray'a galibiyeti getiren goller, 3. dakikada Ryan Donk, 33. ve 69. dakikada Radamel Falcao'dan geldi.
Bu sonuçla Galatasaray puanını 48'e çıkarırken, Gençlerbirliği 27 puanda kaldı.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, son oynanan Fenerbahçe derbisi 11’ine göre Gençlerbirliği karşısında 1 değişiklik yaptı. Terim, cezalı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya görev verdi.
Süper Lig’in 24. haftasında evinde Gençlerbirliği karşılaşan Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, kazanan kadrosunu bozmadı. Terim, geçtiğimiz hafta Fenerbahçe’yi mağlup eden kadroda tek değişiklik yaptı ve kırmızı kart cezalısı Younes Belhanda’nın yerine Taylan Antalyalı’ya şans verdi.
Galatasaray, Gençlerbirliği karşısına Muslera, Mariano, Ryan Donk, Marcao, Marcelo Saracchi, Jean Michael Seri, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Sofiane Feghouli, Henry Onyekuru ve Radamel Falcao 11’i ile çıktı.
Yedeklerde ise Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Martin Linnes, Emre Akbaba, Florin Andone, Jesse Sekidika ve Emin Bayram yer aldı.
Sarı-kırmızılılarda Marino Lemina cezası nedeniyle kadroda yer almıyor.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Arda Kardeşler , Volkan Ahmet Narinç , Hakan Yemişken
Galatasaray: Muslera , Mariano , Marcao , Donk , Saracchi , Seri , Ömer , Feghouli , Onyekuru , Taylan , Falcao
Yedekler: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı, Ahmet Çalık, Adem Büyük, Selçuk İnan, Linnes, Emre Akbaba, Andone, Sekidika, Emin Bayram
Teknik Direktör: Fatih Terim
Gençlerbirliği: Nordfeldt , Ahmet Oğuz, Ramos, Toure, Halil İbrahim, Berat, Baiano, Sessegnon, Candeias, Yasin, Sio
Yedekler: Ertaç Özbir, Bjarsmyr, Nadir, Beijnen, Rahmetullah, Seuntjens, Soner Dimken, Diallo, Ömer Tatlısu, İlker Karakaş
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Goller: Donk (dk. 3), Falcao (dk. 33) (Galatasaray)
Sarı kartlar: Yasin, Baiano, Sio (Gençlerbirliği), Donk (Galatasaray)
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