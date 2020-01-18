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  4. ÖZET | Gaziantep - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2

ÖZET | Gaziantep - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 18.01.2020 21:59 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı ilk maçında Gaziantep FK evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Kıran kırana geçen maçta Max Kruse ve Muriqi attığı gollerle Fenerbahçe'ye 2-0'lık galibiyeti getirdi. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadelenin 51. dakika Max Kruse sahneye çıktı. Vedat Muriqi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Kruse skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin son anlarında Vedat Muriqi harika bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve sarı lacivertlilere 3 puan kazandırdı. Maçta başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MEHMET EKİCİ KADRODA, FALETTE YOK

Kupa maçındaki ilk 11'den 7 değişikliğe giden Yanal, sezonun ilk yarısında lisansı olmadığı için formasından uzak kalan Mehmet Ekici'ye kadroda yer verdi.

Yeni transfer Simon Falette'nin henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep deplasmanı kadrosunda yer alamadığı Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses ise takımdan uzak kaldı. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Gaziantep FK maçı için Adil Rami ve Miha Zajc'a da kadroda yer vermedi.

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki HES Kablo Kayserispor maçına göre kadroda 7 değişikliğe gitti.

Ziraat Türkiye Kupası maçında hastalığı nedeniyle yedek kulübesinde yer alamayan Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, Gaziantep deplasmanında takımının başında yer aldı.

Son kupa maçının ilk 11'inde yer almayan Altay Bayındır, Serdar Aziz, Ozan Tufan, Emre Belezoğlu, Gustavo, Kruse, Vedat Muriç Gaziantep FK maçında ilk 11'de yer bulurken, Harun Tekin, Zanka, Deniz Türüç, Alper Potuk, Tolgay Arslan, Ferdi Kadıoğlu ve Mevlüt Erdinç yedek soyundu.

Fenerbahçe'nin kadrosu: Altay Bayındır, Isla, Emre Belezoğlu, Ozan Tufan, Kruse, Tolga Ciğerci, Serdar Aziz, Dirar, Gustavo, Jailson, Muric

GAZİANTEP'TE 2 DEĞİŞİKLİK

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica da son lig maçı olan BtcTurk Yeni Malatyaspor maçına göre bazı değişiklikler yaptı.

Cezası nedeniyle formayı giyemeyen Güray Vural'ın yerine Raman Chibsah'a şans veren Rumen teknik adam, sakatlığı nedeniyle Malatya maçında görev alamayan Patrick Twumasi yedek soyunurken, Kenan Özer ilk 11'de yer buldu.

Gaziantep kadrosu: Günay Güvenç, Dijabodji, Toşca, Kenan Özer, Jefferson, Kayode, Morais, Chipsah, Oğuz Ceylan, Diarra, Kana Bıyık

Geçen sezon TFF 1. Lig'den şampiyonluk yaşayarak Süper Lig'e adını yazdıran Gaziantep FK, Fenerbahçe ile ilk maçını sezonun ilk maçında deplasmanda gerçekleştirmişti.

Bu maçla beraber Fenerbahçe ilk kez Gaziantep FK deplasmanına gelmiş oldu.

Sezonun ilk yarısındaki maç 5-0 Fenerbahçe galibiyetiyle sonuçlanmıştı.

TRİBÜNLER DOLU

Gaziantep FK-Fenerbahçe maçını izleyen protokol tribününde Adalet Bakanı Abdulhamit Gül de yer aldı.

Maça saatler kala tribünlerdeki yerlerini almaya başlayan taraftarlardan Fenerbahçe'ye gönül verenler, kendilerine ayrılan bölümü saatler öncesinden doldurdu.

Gaziantep FK taraftarları ise stadı büyük oranda doldurarak takımlarına destek verdi.

GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ ÖZETİ

  1. dakikada sağ kanattan Oğuz Ceylan'ın yaptığı ortada ön direkte Jailson'un ters vuruşunda kaleci Altay, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

  2. dakikada savunmadan seken topu ceza sahasında önünde bulan Ozan Tufan'ın vuruşunda savunmaya da çarpan top üstten kornere gitti.

  3. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içerisinde Serdar'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

  • dakikada savunma arkasına atılan uzun pasta Ozan Tufan topu kafasıyla Muric'e indirdi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda araya kaleci Günay girerek meşin yuvarlağı kontrol etti.

    • Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

    GAZİANTEP FK - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI

    Stat: Kalyon

    Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Serkan Ok

    Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Kana Bıyık, Tosca, Morais, Djilobodji, Diarra, Jefferson (Dk 45+2 Twumasi), Kenan Özer, Kayode, Chipsah

    Fenerbahçe: Altay Bayındır, Isla, Serdar Aziz, Jailson, Dirar, Emre Belözoğlu, Gustavo, Ozan Tufan, Tolga Ciğerci, Kruse, Muric

    Sarı kartlar: Dk. 9 Jefferson, Dk. 11 Oğuz Ceylan, Dk. 39 Diarra (Gaziantep FK), Dk. 18 Tolga Ciğerci, Dk. 27 Altay Bayındır (Fenerbahçe)

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