ÖZET | Gaziantep - Fenerbahçe maç sonucu: 0-2

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kısır geçen mücadelenin 51. dakika Max Kruse sahneye çıktı. Vedat Muriqi'nin ortasında düzgün bir kafa vuruşu yapan Kruse skoru 1-0'a getirdi. Mücadelenin son anlarında Vedat Muriqi harika bir vuruşla skoru 2-0 yaptı ve sarı lacivertlilere 3 puan kazandırdı. Maçta başka gol çıkmayınca Fenerbahçe, Gaziantep'i 2-0 mağlup etti. Gaziantep FK - Fenerbahçe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

MEHMET EKİCİ KADRODA, FALETTE YOK

Kupa maçındaki ilk 11'den 7 değişikliğe giden Yanal, sezonun ilk yarısında lisansı olmadığı için formasından uzak kalan Mehmet Ekici'ye kadroda yer verdi.

Yeni transfer Simon Falette'nin henüz lisansı çıkmadığı için Gaziantep deplasmanı kadrosunda yer alamadığı Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar, Hasan Ali Kaldırım ile Victor Moses ise takımdan uzak kaldı. Tecrübeli teknik adam Ersun Yanal, Gaziantep FK maçı için Adil Rami ve Miha Zajc'a da kadroda yer vermedi.

FENERBAHÇE'DE 7 DEĞİŞİKLİK

Süper Lig'in 18. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü'ne konuk olan Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki HES Kablo Kayserispor maçına göre kadroda 7 değişikliğe gitti.