ÖZET | Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada girdi. Maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.
dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen’in vuruşu az farkla auta gitti.
dakikada Soner Dikmen’in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu’nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi.
dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu’nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi.
dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti.
48.dakikada sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç sert vurdu şutu kalecide kaldı
52.dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu Deniz kullandı arka direkte Falette kafayı vurdu ama şutu auta gitti
SARI KART! 54.dakikada Yasin Pehlivan rakip yarı sahada yaptığı faul sonrasında hakemden sarı kart gördü
57.dakikada Emre Belözoğlu'nun ara pasında sağ çaprazdan kaleci ile karşı karşıya kalan Vedat Muriç sert vurdu, Ertaç topu son anda çıkardı
SARI KART! 59.dakikada Hasan Ali Kaldırım hızlı gelişen atakta elle ihlal yapınca hakemden sarı kart gördü
GOL! Gençlerbirliği Stancu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta arka direkte Stancu sert vurdu ve golü attı
65.dakikada Halil İbrahim sakatlandı ve oyuna devam edemiyor
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 66.dakikada Gençlerbirliği takımında Halil İbrahim çıktı yerine Polomat girdi
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 69.dakikada Fenerbahçe takımında Deniz Türüç çıktı yerine Garry Rodrigues girdi
DİREKTEN DÖNDÜ! 71.dakikada Fenerbahçe atağında Ferdi ortaladı savunma arkasına koşu yapan Tolgay Arslan bekletmeden vurdu şutu yan direğe çarpıp auta gitti
SARI KART! 74.dakikada Dirar taç çizgisi kenarında yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü
GOL! Fenerbahçe Emre Belözoğlu'nun attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanattan gelen topu yay üzerinde önünde bulan Emre Belözoğlu güzel bir vuruşla golü attı
GENÇLERBİRLİĞİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 82.dakikada sol kanattan Polomat geldi yerden pasında uygun durumda Sefa vurdu kaleci Altay topu çıkardı
OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 86.dakikada Fenerbahçe takımında Tolgay Arslan çıktı yerine Ömer Faruk Beyaz girdi
Maça en az +5 dakika uzatma ilave edildi.
Stat: Eryaman
Hakemler: Alper Ulusoy x, Mustafa Emre Eyisoy x, İbrahim Bozbey x
Fenerbahçe ilk 11'i: Altay, Dirar, Jailson, Falette, Hasan Ali, Tolgay, Gustavo, Deniz, Ferdi, Ozan, Vedat Muriç
Gençlerbirliği ilk 11'i: Ertaç, Flavio, Zargo Toure, Soner, Erdem, Halil İbrahim, Berat, Fabricio Baiano, Sefa, Candeias, Stancu
Goller: Stancu, Emre Belözoğlu
Sarı Kartlar: Jailson, Ozan Tufan,Hasan Ali Kaldırım, Dirar (Fenerbahçe)
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