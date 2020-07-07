ÖZET | Gençlerbirliği-Fenerbahçe: 1-1

Fenerbahçe, Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaştı. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada girdi. Maç 1-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

dakikada Fenerbahçe savunmasını geçen Soner Dikmen’in vuruşu az farkla auta gitti. dakikada Soner Dikmen’in caza sahasına yerden yaptığı ortada Jailson topu sektirdi. Topu önünde bulan Stancu’nun vuruşunda kaleci Altay Bayındır meşin yuvarlağı kornere çeldi. dakikada Candeias’ın kullandığı köşe vuruşunda topa iyi yükselen Flavio’nun kafa vuruşunda top kaleciyi de geçerek auta çıktı.

dakikada ceza sahası içinde topu kontrol eden Stancu’nun yaptığı vuruşta kaleci Altay Bayındır, topu yatarak kurtardı. Pozisyonun devamında karambolde kaleye yönelen topu Altay Bayındır çizgi üzerinde topu son anda kornere çeldi. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Ferdi Kadıoğlu’nun vuruşu kalecinin solundan az farkla auta gitti. dakikada ceza sahasına giren Muriqi’nin şutunda top kaleci Ertaç Özbir’den oyun alanına geri döndü.

48.dakikada sağ çaprazda topu alan Deniz Türüç sert vurdu şutu kalecide kaldı

52.dakikada sağ kanattan köşe vuruşunu Deniz kullandı arka direkte Falette kafayı vurdu ama şutu auta gitti