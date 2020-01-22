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ÖZET | Kasımpaşa 3-2 Alanyaspor maç sonucu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 22.01.2020 16:18 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da turu geçen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu. Kasımpaşa - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Türkiye Kupası son 16 turu maçında Kasımpaşa ile Alanyaspor, Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılaşmayı Kasımpaşa 3-2'lik skor ile kazandı ama ilk maçtaki 3-1'lik skor avantajı ile Alanyaspor çeyrek finale yükseldi. Kasımpaşa - Alanyaspor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Kasımpaşa'nın gollerini 27. dakikada Aytaç kara, 39. dakikada İlhan Depe ve 87. dakikada Aytaç Kara attı. Alanyaspor'un gollerini ise 45. dakikada Bakasetas ve 90+6. dakikada Djalma attı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek ve yarı final kura çekimi, 24 Ocak Cuma günü gerçekleştirilecek. TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi, saat 15.00'te başlayacak. Kura çekimine son 16 turunu geçen 8 takım katılacak.

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇ ÖZETİ

8. dakikada Welinton’un savunmadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkan Bakasetas’ın kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncunun şutunu Fatih kornere çeldi.
17. dakikada Caulker’in uzun pasıyla Fernandes topun sahibi oldu. Sol çaprazdan ceza alanı için giren Fernandes’in şutunda kaleci Fatih gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.
23. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Çağtay ortasını yaptı. Alanya savunmasından seken top Aytaç’ın önünde kaldı. Aytaç’ın gelişine yaptığı vuruşta top auta çıktı. Ancak VAR’dan gelen uyarı sonunda pozisyonu izleyen ve topun Welinton’un eline çarptığını tespit eden hakem Bahattin Şimşek penaltı kararı verdi.
27. dakikada topun başına gelen Aytaç Kara takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-0
32. dakikada Welinton’un sağ kanattan kestiği ortaya Bakasetas kafa ile vurdu, kaleci Fatih topu kornere çeldi.
39. dakikada Alanyaspor’un hatasında topu kapan İlhan Depe, ceza alanı içine girerek Thiam ile yaptığı duvar pası sonucunda dar açıdan vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0
45+5. dakikada kazanılan penaltıda topun başına geçen Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluştu. 2-1
65. dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girer girmez çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.
86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Hajradinovic kullandı. Bu futbolcunun ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1
90+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Cisse, müsait pozisyondaki Bakasetas’ı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.
90+6. dakikada Salih Uçan’ın getirdiği top son olarak sol kanattaki Djalma Campos’ta kaldı. Bu futbolcunun soldan yaptığı ortada direkt kaleye yönelen top filelere gitti. 3-2

KASIMPAŞA - ALANYASPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara
Kasımpaşa: Fatih, Doğucan (Berk Çetin dk. 76), Sarlija, Brecka, Çağatay, Tarkan, Aytaç, Hajradinovic, İlhan, Ahmet (Koita dk. 55), Thiam (Ndongala dk. 46)
Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Oğuzhan, Yılmaz Daler, Murat Berk, Furkan, Batuhan
Teknik Sorumlu: Erkan Çoker
Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Onur, Caulker x, Welinton, N’Skala, Ceyhun, Siopis , Efecan x (Djalma Campos dk. 46), Fernandes (Salih Uçan dk. 86), Bakasetas, Bammou (Cisse dk. 72)
Yedekler: Eray, Baiano, Kaan Kaynak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan
Teknik Direktör: Erol Bulut
Goller: Aytaç Kara (dk. 27 ve 86), İlhan Depe (dk. 38) (Kasımpaşa), Bakasetas (dk. 45+5 pen.), Djalma Campos (dk. 90+6) (Aytemiz Alanyaspor)
Sarı Kartlar: Ceyhun, Wellinton (Aytemiz Alanyaspor)

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