ÖZET | Kasımpaşa - Fenerbahçe: 2-0

Spor Toto Süper Ligi'nde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Kıran kırana mücadelenin sahne olduğu maçı Kasımpaşa 2-0 kazandı. Kasımpaşa -Fenerbahçe maç özeti ve detayları haberimizde... FENERBAHÇE'DE 2 DEĞİŞİKLİK Fenerbahçe'de teknik sorumlu Tahir Karapınar, hafta ortasında kupada kaybedilen Trabzonspor maçının 11'inde 2 değişikliğe gitti. Karapınar, sakatlığı bulunan Serdar Aziz ve yedek kulübesine çektiği Miha Zajc'ın yerine Ozan Tufan ve Ferdi Kadıoğlu'nu 11'de görevlendirdi. OZAN TUFAN 11'E DÖNDÜ Sarı-lacivertlilerde kaptan Ozan Tufan, 1 maçlık aranın ardından formasına kavuştu. Kayserispor maçında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve bu cezasını Trabzonspor maçında çeken Ozan Tufan, ilk 11'de şans buldu. Tecrübeli orta saha oyucusunun 2 maçlık cezası, hafta ortasında 1 maça düşürülmüştü. GUSTAVO STOPERE Fenerbahçe'nin tecrübeli orta saha oyuncusu Luiz Gustavo, Kasımpaşa maçında savunmanın ortasında görev aldı. Serdar Aziz'in sakatlığı, Jailson'un da istenilen performansı verememesi üzerine Tahir Karapınar, stoperde Falette'nin yanında Brezilyalı futbolcuya görev verdi. Yaptığı hatalarla tepkileri üzerine çeken Jailson ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

FERDİ 10 NUMARADA BAŞLADI Fenerbahçe'nin genç yıldız adayı Ferdi Kadıoğlu, Kasımpaşa karşısında forvet arkasında görev aldı. Gösterdiği performans teknik heyet ve taraftarların sevgisini kazanan genç futbolcu, kanatlarda görev alıyordu. Ancak eksikler sebebiyle bugün 10 numara pozisyonunda karşılaşmaya başladı. EMRE BELÖZOĞLU TRİBÜNDEN DESTEK OLDU Sarı-lacivertlilerde, kaptan Emre Belözoğlu, kart cezası nedeniyle kadrodaki yerini alamazken, takım arkadaşlarına tribünden destek oldu. Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile oynanan karşılaşmada yedek kulübesinde gördüğü iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışında kalan Emre Belözoğlu, sahadaki yerini alamazken, mücadeleyi tribünden takip etti. Emre Belözoğlu'nun tribünde elinde not defteriyle oturduğu görüldü. dakikada Kasımpaşa'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Ricardo Quaresma geçti. Portekizli yıldızın açtığı ortaya yükselen Aytaç, Falette'e faul yaptı ve top Kasımpaşa'ya geçti. dakikada Ferdi'den aldığı pasta topla buluşan Deniz Türüç, Meriah'ı geçmek isterken yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, Meriah'a sarı kart gösterdi. Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruş Kasımpaşa savunması tarafından uzaklaştırıldı.

dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın sol kanattan açtığı orta arka direğe paralel bir şekilde gitti. Topla buluşan Thiam, pas hatası yaptı ve top Rodrigues'e geçti. Ceza yayı yakınlarında topla buluşan Rodrigues savunmanın arkasına hareketlenen Ozan'ı düşündü ancak Ramazan iyi bir zamanlamayla topu kontrol etmeyi başardı. 22'de Fenerbahçe organize geldi. Ceza sahasının hemen önünde topu Ferdi'ye gönderdi. Genç yıldızın milimetrik pası sonrası gelişine şutunu yapan Muriç, çerçeveti tutturamadı. dakikada Ozan Tufan'ı düşüren Tirpan, sarı kart gördü ve gelecek hafta oynanacak Gençlerbirliği maçında cezalı duruma düştü. Maçın en önemli pozisyonu 28'de geldi. Savunma arkasına kaçan Hasan Ali, sol çaprazdan sert bir şut attı. Kaleci Ramazan'dan seken top milli futbolcunun önünde kaldı. Hasan Ali, boş durumda olan Deniz Türüç'e pasını attı. Müsait durumda şutunu atan Deniz, topu üstten auta gönderdi. 29'de Deniz gole bir daha yaklaştı. Tolga Ciğerci'nin ara pasına hareketlenene Deniz, Ramazan'ı yine geçemedi. 33'te Kasımpaşa tehlikeli geldi. Hadergjonaj'ın ortasında iyi bir kafa vuruşu yapan Hajradinovic, Altay'ı geçemedi. Genç eldiven, mutlak gol pozisyonunda kalesini gole kapattı. FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 37.dakikada Garry Rodrigues'in pasında uygun durumda Ozan Tufan vurdu top yan direkten geri geldi. 40.dakikada sağ kanattan gelen ortaya Quaresma yarım vole vurdu top kalecide kaldı. 45.dakikada Aytaç savunmanın arkasına sarktı rakibini geçip sert vurdu top üstten auta gitti.

İLK YARI GOLSÜZ SONA ERDİ İkinci yarı başladı, iki takım da değişiklik yapmadı. 48.dakikada sağ kanattan Quaresma köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası sol çaprazında topu önünde bulan Haddadi vuruşunu yaptı top savunmadan döndü. 50.dakikada Vedat Muriç ceza sahası içinde sağ ayağıyla vurdu, şutu kalecide kaldı. GOL! 55.dakikada Kasımpaşa, Mame Thiam'ın golüyle 1-0 öne geçti. 58.dakikada Deniz Türüç rakibinden sıyrılıp vuruşunu yaptı ancak sonuç alamadı. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikadaKasımpaşa'da oyundan Quaresma çıktı yerine Yusuf Erdoğan girdi. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 63.dakikada Kasımpaşa'da oyundan Hajradinovic çıktı yerine Pavelka girdi. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Fenerbahçe'de oyundan Garry Rodrigues çıktı yerine Zajc girdi. OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ! 64.dakikada Fenerbahçe'de oyundan Ozan Tufan çıktı yerine Mehmet Ekici girdi. FENERBAHÇE GOLE ÇOK YAKLAŞTI! 69.dakikada Ceza sahasına gelen ortayı Vedat Muriç indirdi uygun durumda Ferdi gelişine vurdu ama top auta gitti. SARI KART! 73.dakikada Pavelka orta alanda yaptığı faul sonucu hakemden sarı kart gördü.

FENERBAHÇE GOLE YİNE YAKLAŞTI! 77.dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Ekici uygun durumda vurdu ama topu kaleci Ramazan çıkardı. PENALTI İPTAL! 78.dakikada Kasımpaşa penaltı vuruşu kazandı. Yusuf şutunda Hasan Ali'nin eline çarpan top penaltı olarak değerlendirildi. Daha sonra hakem Fırat Aydınus, VAR ekranında pozisyonu izledi ve kararını iptal etti. 82.dakikada sağ kanattan gelen ortayı Vedat Muriç iyi kontrol edemeyince pozisyondan sonuç gelmedi. dakikada Vedat Muriqi topla birlikte ceza sahasına girdi. Şutu az farkla dışarı çıktı. GOL İPTAL! 87.dakikada Fenerbahçe, Mevlüt Erdinç'in golüyle durumu 1-1 yaptı ancak öncesi hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonucu pozisyonun öncesinde Zajc'ın elle oynadığı için kararını değiştirdi ve golü iptal etti. GOL! Maçta 90+3 olduğunda sonradan oyuna giren Yusuf Erdoğan topu ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a getirdi. Karşılaşmanın geri kalanında önemli bir pozisyon olmadı ve Kasımpaşa rakibi Fenerbahçe'yi 2-0 mağlup etti. KASIMPAŞA - FENERBAHÇE MAÇ DETAYLARI Stat: Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık Kasımpaşa'nın 11'i: Ramazan, Hadergjonaj, Sarlija, Meriah, Haddadi, Quaresma, Tirpan, Aytaç, Thiam, Hajradinovic, Koita Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Dirar, Gustavo, Falette, Hasan Ali, Tolga, Ozan, Ferdi, Deniz, Rodrigues, Muriqi Gol: 55' Thiam (Kasımpaşa), 90+3' Yusuf Erdoğan Sarı Kart: 13' Meriah, 24' Tirpan, 73' Pavelka (Kasımpaşa),

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