ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.

KAYSERİSPOR - ANKARAGÜCÜ MAÇ ÖZETİ

4. dakikada Emre Demir’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahasına ortasında Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

6. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill, pasını müsait durumdaki İlhan’a çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.

11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill penaltı noktasında şutunu çıkardı. Kaleye giden topa Emre Taşdemir son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.

23. dakikada Pazdan’ın ceza sahası içerisinde topa eliyle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0

27. dakikada sol kattan getirdiği topu ceza sahasına gönderen Emre Taşdemir, topu arka direkte Situm ile buluşturdu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Situm’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lopes’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

43. dakikada Kitsiu’nun sağ kanattan ortasında arka direkte topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.