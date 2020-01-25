ÖZET | Kayserispor - Ankaragücü maç sonucu: 1-1

Süper Lig'in 19. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile MKE Ankaragücü karşı karşıya geldi. Kadir Has Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 sona erdi. Kayserispor - Ankaragücü maç özeti ve maçın detayları haberimizde...
Kayserispor, 23. dakikada Bernard Mensah'ın penaltı golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.
Ankaragücü, 48. dakikada Cebrail Karayel'in gördüğü kırmızı kartla 10 kişi kaldı. Mücadeleyi bırakmayan konuk ekip, 68. dakikada Alihan Kubalas'ın golüyle eşitliği sağladı.
Bu sonucun ardından onyedinci sırada bulunan Ankaragücü 13 puana, onsekizinci sırada bulunan Kayserispor ise 11 puana yükseldi.
Kayserispor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olacak. Ankaragücü ise sahasında Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Kayserispor'da sarı kart gören Bernard Mensah, gelecek hafta Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.
Kayserisporlu futbolcular Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli 6,8 büyüklüğündeki depremi unutmayarak "Kalbimiz de dualarımız da sizinle Elazığ - Malatya." yazılı pankartla sahaya çıktı. Maç öncesi statta depremde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu. Kayserisporlu taraftarlar ise depremzedelere destek amaçlı atkı ve berelerini saha kenarına attı.
4. dakikada Emre Demir’in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Mensah'ın ceza sahasına ortasında Henrique, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Ancak hakem Cüneyt Çakır, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.
6. dakikada savunmanın arkasına atılan topu alan ve kaleci ile karşı karşıya kalan Orgill, pasını müsait durumdaki İlhan’a çıkardı. Bu oyuncu da meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi. Ancak gol ofsayt nedeniyle geçerlilik kazanmadı.
11. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Orgill penaltı noktasında şutunu çıkardı. Kaleye giden topa Emre Taşdemir son anda müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.
23. dakikada Pazdan’ın ceza sahası içerisinde topa eliyle dokunması sonucu kazanılan penaltı atışını kullanan Mensah, topu ve kaleciyi ayrı köşelere yolladı. 1-0
27. dakikada sol kattan getirdiği topu ceza sahasına gönderen Emre Taşdemir, topu arka direkte Situm ile buluşturdu. Çapraz pozisyonda kaleci ile karşı karşıya kalan Situm’un şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.
42. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Lopes’in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
43. dakikada Kitsiu’nun sağ kanattan ortasında arka direkte topa yükselen İlhan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
47. dakikada Cebrail rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
50. dakikada sağ kanattan Kitsiu’nun pasıyla buluşan Orgill’in ceza sahası çizgisi önünde yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
57. dakikada sol kanattan gelen Henrique topu müsait durumdaki Mensah’a çıkardı. Mensah’ın vuruşu, kaleci Korcan’da kaldı.
69. dakikada Pinto’nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında topa yükselen Alihan, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-1
71. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kitsiu’nun şutunda meşin yuvarlak kaleci İsmail’de kaldı.
83. dakikada orta alanda topu alan Mensah çalımlarla ilerledi. Mensah’ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Korcan güçlükle çıkardı.
90. dakikada kazanılan serbest vuruşu kullanan Scarione'nin vuruşunda top direğe çarparak oyun alanını terk etti.
Stad: Kadir Has
Hakemler: Cüneyt Çakır , Alparslan Dedeş , Candaş Elbil
Kayserispor: İsmail , Lopes , Rienstra , Oğuzhan , Emre Taşdemir , Campanharo , Mehsah , Situm (Cenk dk. 74), Henrique (Kravets dk. 79 ), Emre Demir (Aksel dk. 60 ), Mesanovic
Yedekler: Doğan, Ramazan, Ömer Uzun, Mert, Yasir, Ömer Memiş, Uzodimma
Teknik Direktör: Robert Prosinecki
MKE Ankaragücü: Korcan , Cebrail , Kulusic , Pazdan (Alihan dk. 56 ), Pinto , Faty , Sedat , Kitsiu , Canteros (Moke dk. 61 ), İlhan x (Scarione dk. 88 ), Orgill
Yedekler: Yiğit, Mehmet, Mahmut, Aydın, Hasan, Alper, Sadaev
Teknik Direktör: Aykan Atik
Goller: Mensah (dk. 23 pen.) (Kaserispor), Alihan (dk. 69) (MKE Ankaragücü)
Kırmızı Kart: Cebrail (dk. 47) (MKE Ankaragücü)
Sarı Kartlar: Emre Demir, Mensah, Camoanharo, Henrique, Rienstra (Kayserispor), Pinto, Sedat, Canteros, Alihan (MKE Ankaragücü)
Çebi'den Sergen Yalçın açıklaması
Beşiktaş'ta Adem Ljajic sakatlandı
Dortmund sahasında farklı kazandı
İşte Ömer Şişmanoğlu'nun yeni takımı
Fatih Terim'den flaş 'İstifa' açıklaması
Başkan Cengiz'den flaş Fatih Terim ve Arda Turan açıklaması
Fenerbahçe'de Vedat Muriqi gelişmesi
Altınordu'ya Göztepe'den taze kan
Fenerbahçe'den transfer bombası! Flaş görüşme
Dünyada biten ara transferler (2019-2020 sezonu)
21 yaşında başkan oldu
Ara transferde bir bomba daha patladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum