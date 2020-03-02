ÖZET | Kayserispor - Göztepe maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in 24. haftasında Kayserispor ile Göztepe, Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Kayserispor - Göztepe maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Karşılaşmanın tek golü 70. dakikada Muris Mesanovic'in ayağından geldi. Kayserispor böylelikle son 3 maçında 2. galibiyetini aldı.

Kayserispor bu sonuç ile puanını 19'a yükseltti ve kümede kalma yolunda rakiplerine biraz daha yaklaştı. Kayseri temsilcisi ligde halen son sırada yer alıyor. Göztepe ise bu sonuç ile; 34 puanda kaldı. İzmir temsilcisi Süper Lig'de 8. sırada yer alıyor.

Süper Lig'in 25. haftasında Kayserispor, deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Göztepe ise; sahasında lider Başakşehir'i konuk edecek.

KAYSERİSPOR - GÖZTEPE MAÇ ÖZETİ