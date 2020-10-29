ÖZET | Krasnodar - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Krasnodar ile Chelsea kozlarını paylaştı. Rusya'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 4-0 kazandı.

Chelsea'nin gollerini 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti. Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.



