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ÖZET | Krasnodar - Chelsea maç sonucu: 0-4

ŞAMPİYONLAR LİGİ HABERLERİ  | 29.10.2020 10:21 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Türk hakem Ali Palabıyık'ın yönettiği E Grubu maçında İngiliz kulübü Chelsea, konuk olduğu Rusya'nın Krasnodar takımını 4-0 mağlup etti. Chelsea'ye 3 puanı getiren golleri Hudson-Odoi, Werner, Ziyech ve Pulisic kaydetti. Londra ekibi Jorginho ile 14. dakikada bir de penaltı vuruşundan yararlanamadı. Maçın ardından Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.

ÖZET | Krasnodar - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Krasnodar ile Chelsea kozlarını paylaştı. Rusya'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 4-0 kazandı.

Chelsea'nin gollerini 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti. Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.

Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.

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