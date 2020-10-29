ÖZET | Krasnodar - Chelsea maç sonucu: 0-4

Şampiyonlar Ligi E grubu mücadelesinde Krasnodar ile Chelsea kozlarını paylaştı. Rusya'da oynanan karşılaşmayı Chelsea 4-0 kazandı.
Chelsea'nin gollerini 37. dakikada Hudson-Odoi, 76. dakikada Werner (penaltıdan), 79. dakikada Ziyech ve 90. dakikada Pulisic kaydetti. Chelsea'de Jorginho 14. dakikada penaltı vuruşundan yararlanamadı. Bu sonuçla birlikte Chelsea puanını 4'e yükseltti. Krasnodar ise grupta 1 puanda kaldı.
Chelsea, Şampiyonlar Ligi'ndeki 3. maçında sahasında Rennes ile karşılaşacak. Krasnodar ise aynı haftada Sevilla'ya konuk olacak.
Ronaldo: PCR testi saçmalık!
''Hagi, Alex'ten daha iyiydi...''
Emre, Jübile maçının detaylarını açıkladı!
Wanda Nara geri dönmek istiyor...
Geri dönüyor! İşte detaylar...
Fatih Terim hedef gösterdi... ''Bana onu alın!''
Trabzonspor'un genç yıldızına Fransız kancası
Trabzonspor zirveden kaosa
Beşiktaş'ın efsanesi diye hocalık yapıyor orada
Dilmen'den Atiba - Gustavo kıyaslaması
Dilmen'den Mesut Özil yorumu
Ünlü teknik adamdan F.Bahçe itirafı
İşte Beşiktaş'ın muhtemel 11'i
Okuyucu Yorumları 0 yorum