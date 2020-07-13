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ÖZET | Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 13.07.2020 22:58 | Son Güncelleme

Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında Şampiyonlar Ligi yolunda zorlu bir maça çıktı. Karşılaşma 0-1'lik skorla sonuçlandı.

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 31. haftayı 53 puanla 4. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, tüm planlamasını 34 maç sonunda sıralamada Şampiyonlar Ligi potasında olabilme üzerine yaptı. Kritik bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 0-1'lik skorla sonuçlandı.

MAÇ BAŞLADI

12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre’ye çıkardı. Töre’nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.
12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre’nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut’a çıkardı. Umut’un şutu ise üstten auta çıktı.

  1. dakikada Caner Erkin’in sol kanattan yaptığı ortada Diaby’den önce son anda savunmada Hadebe araya girerek topu kornere gönderdi.
  2. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan N’Koudou uzaktan çok sert vurdu, kaleci Farnolle iyi uzanarak bu pozisyonda gole engel oldu.

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  1. dakikada topla buluşan Hadebe, Beşiktaş’lı oyuncuların arasından geçerek ceza sahası içine girdi ve pasını çıkardı. Bu pozisyonda müsait pozisyondaki Murat topa vurmak isterken yerde kaldı, Beşiktaş savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
    45+4. dakikada Karim Hafez’in soldan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Murat Yıldırım uçarak kafa vuruşunu yaptı, kaleci Ersin bu pozisyonda çok net bir fırsatta gole engel oldu.

İKİNCİ YARI BAŞLADI

Beşiktaş'ta ikinci yarıda Jeremain Lens yerine Güven Yalçın oyunda.

  1. dakikada sol kanattan Caner'in kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top bir kez daha milli oyuncuya geldi. Caner'in ortasında savunmanın uzaklaştırdığı top korner bayrağına çarpıp dışarıya çıktı.

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GOL | 47. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu savunma uzaklaştırdı. VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.

Penaltıyı kullanan Caner, topu ve Farnolle'ü ayrı köşelere gönderdi, takını öne geçirdi. 0-1

  1. dakikada Güven rakibinden çaldığı topla ceza sahasına sokuldu. Sağında Diaby bomboş durumda olmasına rağmen vurmayı tercih etti. Köşeye giden topu Farbolle çeldi.

Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman, 2 değişiklik yaptı. 68. dakikada Robin Yalçın yerini Kjartansson'a, Donald yerini de Remi Walter'a bıraktı.

  1. dakikada Malatyaspor'da Hadebe yerde kaldı fakat hemen ayağa kalkarak oyuna devam etti.

  2. dakikada Gökhan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Chebake kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Chebake'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havaya kalktı.

  3. dakikada Hikmet Karaman üçüncü hamlesini de yaptı. Afriyie Acquah yerine Ahmed Ildız oyuna girdi.

  4. dakikada Nkoudou, gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.

  5. dakikada Malatyaspor tehlikeli geldi. Chebake'nin şutu az farkla dışarı gitti.

Maçın sonuna +6 dakika ilave edildi ve tehlikeli pozisyon olmadı. Maç Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MALATYASPOR-BEŞİKTAŞ MAÇ DETAYLARI

Stat: Yeni Malatya

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut

Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby

Goller:Caner Erkin(Beşiktaş)

Sarı kart:Nkoudou,Victor Ruiz(Beşiktaş)

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