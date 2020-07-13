ÖZET | Malatyaspor-Beşiktaş: 0-1

Yeni Malatyaspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 32. haftasında karşı karşıya geldi. Süper Lig’de 31. haftayı 53 puanla 4. sırada tamamlayan Siyah-Beyazlılar, tüm planlamasını 34 maç sonunda sıralamada Şampiyonlar Ligi potasında olabilme üzerine yaptı. Kritik bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 0-1'lik skorla sonuçlandı.
12.dakikada gelişen Malatya atağında Umut Bulut pasını sağ kanattan bindirme yapan Gökhan Töre’ye çıkardı. Töre’nin sağ çaprazdan şutu yandan auta çıktı.
12.dakikada Beşiktaş savunmasının hatasını iyi değerlendiren Malatya, topu kaptı. Gökhan Töre’nin sağ çaprazdan ceza sahası içinde bulunan Umut’a çıkardı. Umut’un şutu ise üstten auta çıktı.
Beşiktaş'ta ikinci yarıda Jeremain Lens yerine Güven Yalçın oyunda.
GOL | 47. dakikada Caner'in kullandığı köşe vuruşunda arka direğe açılan topu savunma uzaklaştırdı. VAR incelemesi sonrasında Caner'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Farnolle'un Gökhan'a faul yaptığını tespit etti ve penaltı kararı verdi.
Penaltıyı kullanan Caner, topu ve Farnolle'ü ayrı köşelere gönderdi, takını öne geçirdi. 0-1
Yeni Malatyaspor'da Hikmet Karaman, 2 değişiklik yaptı. 68. dakikada Robin Yalçın yerini Kjartansson'a, Donald yerini de Remi Walter'a bıraktı.
dakikada Malatyaspor'da Hadebe yerde kaldı fakat hemen ayağa kalkarak oyuna devam etti.
dakikada Gökhan'ın ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Chebake kafayı vurdu, top yandan auta gitti. Chebake'in pozisyonu için de ofsayt bayrağı havaya kalktı.
dakikada Hikmet Karaman üçüncü hamlesini de yaptı. Afriyie Acquah yerine Ahmed Ildız oyuna girdi.
dakikada Nkoudou, gördüğü sarı kart ile Fenerbahçe maçında cezalı duruma düştü.
Maçın sonuna +6 dakika ilave edildi ve tehlikeli pozisyon olmadı. Maç Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Stat: Yeni Malatya
Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık
Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Hadebe, Hafez, Acquah, Donald, Robin Yalçın, Murat, Gökhan, Umut
Beşiktaş: Beşiktaş: Ersin, Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Elneny, Necip, Lens, N'Koudou, Boyd, Diaby
Goller:Caner Erkin(Beşiktaş)
Sarı kart:Nkoudou,Victor Ruiz(Beşiktaş)
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