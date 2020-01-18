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  4. ÖZET | Manchester City - Crystal Palace: 2-2 maç sonucu

ÖZET | Manchester City - Crystal Palace: 2-2 maç sonucu

İNGİLTERE HABERLERİ  | 18.01.2020 20:52 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Crystal Palace ile ilk kez 11'de sahaya çıkan Cenk Tosun, Manchester City ağlarını sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi. Manchester City - Crystal Palace maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Manchester City - Crystal Palace: 2-2 maç sonucu

İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Manchester City evinde Crystal Palace ile karşı karşıya geldi. Etihad Stadı'nda ve son 10 dakikası büyük heyecana sahne olan maçta milli oyuncumuz Cenk Tosun yeni takımıyla ilk kez 11'de yer aldı ve ağları sarstı, karşılaşma 2-2 sona erdi. Manchester City - Crystal Palace maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Crystal Palace'ın gol ümidi olarak maça başlayan milli oyuncumuz Cenk Tosun, 39. dakikada korner sonrasında kendisine gelen topu güzel bir kafa vuruşuyla ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. Cenk, 81. dakikada kenara alındı ve hemen sonrasında, 82. dakikada Gabriel Jesus'un asistinde Agüero önce eşitliği sağladı, 87. dakikada yaptığı kafa vuruşuyla da takımını öne geçirdi. Arjantinli yıldız böylece Premier Lig'de 251 gole ulaşmış oldu. Tam maç bu skorla sona erecek derken, 90. dakikada Fernandinho kendi kalesine attı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından galibiyet hasreti 4 maça çıkan Crystal Palace, 30 puanla 10. sırada kaldı. Manchester City ise 3 maç sonra puan kaybetti ve 2 maçı eksik Liverpol'un 13 puan gerisinde, 48 puanda kaldı.

Premier Lig'in 24. haftasında Manchester City deplasmanda Sheffield United ile karşılaşacakken, Crystal Palace ise evinde Southampton'ı konuk edecek.

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