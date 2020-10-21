ÖZET | PSG - Manchester United maç sonucu: 1-2

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Paris Saint-Germain ile Manchester United karşı karşıya geldi. Parc des Princes'da oynanan karşılaşmayı Manchester United 2-1 kazandı.

Manchester United'a galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada penaltıdan Bruno Fernandes ile 87. dakikada Marcus Rashford kaydetti. PSG'nin tek sayısı ise 55. dakikada Martial'ın kendi kalesine yaptığı vuruş sonrasında geldi.

Medipol Başakşehir'in de bulunduğu H Grubu'nda bu sonuçla birlikte Manchester United 3 puana yükselirken, PSG ise puansız başladı. Paris Saint-Germain, 28 Ekim Çarşamba günü Medipol Başakşehir'e konuk olacak. Manchester United ise sahasında Leipzig ile karşı karşıya gelecek.

