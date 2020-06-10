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ÖZET | Saarbrücken - Bayern Leverkusen maç sonucu: 0-3

ALMANYA HABERLERİ  | 10.06.2020 10:32 | Son Güncelleme

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig ekiplerinden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi. Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak.

ÖZET | Saarbrücken - Bayern Leverkusen maç sonucu: 0-3

Almanya Kupası yarı final karşılaşmasında 4. Lig’de mücadele eden Saarbrücken’i deplasmanda 3-0 yenen Bayer Leverkusen finale yükseldi.

Völklingen’deki Hermann-Neuberger Stadı’nda oynanan karşılaşmada Bayer Leverkusen, 11. dakikada Moussa Diaby ve 19. dakikada Lucas Alario’nun golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda da üstün bir oyun sergileyen kırmızı-siyahlı ekip, 58. dakikada Karim Bellarabi ile bir gol daha buldu ve karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

Diğer finalist, Bayern Münih ile Eintracht Frankfurt arasında yarın oynanacak karşılaşmadan sonra belli olacak. Final karşılaşması 4 Temmuz’da Berlin’de Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.

(AA)

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