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ÖZET | Sparta Prag - Lille maç sonucu: 1-4

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 23.10.2020 07:53 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nda Sparta Prag ile deplasmanda karşı karşıya gelen Lille mücadeleden 4-1 galip ayrılırken, Yusuf Yazıcı attığı 3 golle hat-trick yaparak yıldızlaştı. Burak, Yılmaz karşılaşmanın 63. dakikasında oyuna girdi. Zeki Çelik ise maçta süre almadı. Grubun diğer maçında İtalyan ekibi Milan, Celtic'i 3-1 mağlup etti. Gruba 3 puanla başlayan Lille, UEFA Avrupa Ligi'nde bir sonraki hafta maçında sahasında Celtic ile karşılaşacak. Sparta Prag ise aynı gün Milan'a konuk olacak.

ÖZET | Sparta Prag - Lille maç sonucu: 1-4

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Fransız temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile karşılaştı. 45. dakikada Yusuf Yazıcı fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

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  1. dakikada ev sahibi ekip, Borek Dockal'ın golüyle umutlansa da 60 ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. dakikada Jonathan Ikone'nin golleriyle Fransız ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

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Milli yıldız attığı üç golle geceye damga vurarak yıldızlaştı. Maça yedeklerde başlayan Burak Yılmaz ise 63. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna girdi.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA

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