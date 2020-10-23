ÖZET | Sparta Prag - Lille maç sonucu: 1-4

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Fransız temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile karşılaştı. 45. dakikada Yusuf Yazıcı fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.
Milli yıldız attığı üç golle geceye damga vurarak yıldızlaştı. Maça yedeklerde başlayan Burak Yılmaz ise 63. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna girdi.
KAYNAK: İHA
FOTOĞRAFLAR: İHA
Fenerbahçe Beko, üst üste 3. kez kaybetti
Dünya devi Milli yıldızın peşinde!
Emre Akbaba'nın son hali yürek burktu!
3. Türk olarak Merih'i istediler! Fiyatı dudak uçuklattı
Galatasaray'a müjdeli haber
Natalie Portman'ın takımına iki yeni ortak
İki hakemin koronavirüs testi pozitif
Fenerbahçe HDI Sigorta, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup etti
Türkiye'ye geri dönüyor! İşte o takım...
Beşiktaş'tan ayrılıyor mu?
'Şampiyonluk mücadelesi vereceğiz'
Yıldız oyuncu koronavirüse yakalandı
Okuyucu Yorumları 0 yorum