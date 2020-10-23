ÖZET | Sparta Prag - Lille maç sonucu: 1-4

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'nun ilk haftasında Fransız temsilcisi Lille, deplasmanda Çekya ekiplerinden Sparta Prag ile karşılaştı. 45. dakikada Yusuf Yazıcı fileleri havalandırarak takımını 1-0 öne geçirdi.

dakikada ev sahibi ekip, Borek Dockal'ın golüyle umutlansa da 60 ve 75. dakikada Yusuf Yazıcı, 66. dakikada Jonathan Ikone'nin golleriyle Fransız ekibi sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Milli yıldız attığı üç golle geceye damga vurarak yıldızlaştı. Maça yedeklerde başlayan Burak Yılmaz ise 63. dakikada Jonathan David'in yerine oyuna girdi.

KAYNAK: İHA

FOTOĞRAFLAR: İHA

