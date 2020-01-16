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  4. ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 16.01.2020 22:24 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turun ilk maçında Trabzonspor evinde Denizlispor'u konuk etti. Trabzonspor'a galibiyeti getiren goller 22. dakikada Sosa ve 80. dakikada Nwakaeme'den geldi. Trabzonspor Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında evinde Denizlispor'u ağırlayan Trabzonspor rakibini Jose Sosa ve Nwakaeme'nin attığı golle 2-0 mağlup etti. Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0
30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.
45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park
Hakemler: Suat Arslanboğa, Alpaslan Dedeş, Erdem Bayık

Trabzonspor: Erce Kardeşler, Pereira, Hüseyin Türkmen, Campi, Kamil Ahmet Çörekçi , Abdulkadir Parmak, Obi Mikel, Sosa, Ndiaye, Nwakaeme, Sorloth
Yedekler: Arda, Hosseini, Ekuban, Doğan Erdoğan, Fıratcan Üzüm, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Sefa Kınalı, Behlül Aydın, Serkan Asan
Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir

Denizlispor: Tolgahan Acar, Zeki Yavru, Oğuz Yılmaz, Mustafa Yumlu, Tiago Lopez , Pawel Murawski, İsmail Aissati, Olcay Şahan, Hadi Sacko, Recep Niyaz, Rodallega
Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Stachowiak, Kadir Kurt, Mbamba, Sedat Şahintürk, Asım, Vellesilla, Alihan Kalkan
Teknik Direktör: Mehmet Özdilek
Gol: Sosa (dk. 22) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Kamil Ahmet Çörekçi, Abdulkadir Parmak (Trabzonspor), Zeki Yavru (Denizlispor)

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