ÖZET | Trabzonspor 2-0 Denizlispor maç sonucu

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor, Denizlispor'la karşı karşıya geldi. Son 16 turu ilk maçında evinde Denizlispor'u ağırlayan Trabzonspor rakibini Jose Sosa ve Nwakaeme'nin attığı golle 2-0 mağlup etti. Trabzonspor - Denizlispor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

TRABZONSPOR - DENİZLİSPOR MAÇ ÖZETİ

22. dakikada ceza sahası dışından Sosa'nın kale sahasına doğru gönderdiği topa Sörloth hamle yapmak istedi ancak, meşin yuvarlak direkt filelerle buluştu. 1-0

30. dakikada Zeki Yavru'nun yerden ceza sahası içine doğru gönderdiği topa gelişine vuran Recep Niyaz'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

35. dakikada Sosa'nın sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Obi Mikel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

43. dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Aissati'nin vuruşunda kaleci Erce'den dönen meşin yuvarlağı savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

45. dakikada Kamil Ahmet Çörekçi'den aldığı topla birlikte ceza sahası içine giren Nwakaeme'nin vuruşunda meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.