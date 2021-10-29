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ÖZET | Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor

29.10.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Spor Toto Süper Lig'in 11. hafta açılış maçında Trabzonspor ile Çaykur Rizespor karşı karşıya geldi. Bordo mavililer evinde, Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup etti. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

ÖZET | Trabzonspor 2-1 Çaykur Rizespor
Anthony Nwakaeme

Anthony Nwakaeme

NİJ Nijerya
Yaş: 32 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Trabzonspor
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Süper Lig'in 11. haftası Karadeniz derbisine sahne oldu. Trabzonspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu. Trabzonspor - Çaykur Rizespor maç özeti ve maçın detayları haberimizde...

Rizespor, 22. dakikada penaltıdan Djokovic'in attığı golle öne geçerken, Trabzonspor'un galibiyet sayılarını 43. dakikada penaltıdan Djaniny ile 73. dakikada Nwakaeme kaydetti.

Karşılaşmada sarı kart gören Edgar Ie, Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düştü. Öte yandan Fildşili yıldız Gervinho, karşılaşmanın 10. dakikasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kaldı.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan ve 8 galibiyet, 3 beraberlik performansıyla puanını 27 yapan Trabzonspor, liderliğini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında ilk galibiyetini alan Rizespor ise 4 puanla ligin dibinde kaldı.

Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Beşiktaş ile dev maçta karılaşacakken, Rizespor ise evinde Alanyaspor'u konuk edecek.

AVCI'DAN 11'DE 2 DEĞİŞİKLİK

Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk eden Trabzonspor, geçen hafta oynanan Göztepe maçının ilk 11'inde 2 değişiklikle sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, savunmanın solunda Denswil'in yerine Trondsen'i, Yusuf Sarı'nın yerine de Siopis'i ilk 11'de tercih etti.

Trabzonspor'da sakatlıkları nedeniyle Göztepe ile oynanan maçın kadrosunda bulunmayan Bakasetas ve Nwakaeme, yedek kulübesinde yer aldı. Bordo-mavililer de Cornelius da maça yedek kulübesinde başladı.

MAÇ ÖNCESİ DOSTLUK YEMEĞİ

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor arasında oynanan karşılaşma öncesi stadyumda dostluk yemeği verildi.

Yemeğe Giresunspor Kulübü Başkanı Hakan Karaahmet'in yanı sıra, Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Hacıkerimoğlu da katıldı.

TARAFTARLARDAN YOĞUN İLGİ

Trabzonspor taraftarları, maça yoğun ilgi gösterdi. Taraftar grupları maçı doğu tribününde birlikte izlerken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türk bayrakları dağıtıldı. Taraftarlar maç öncesinde Cumhuriyet Bayramı'nı coşkuyla kutladı.

Çaykur Rizesporlu futbolcular, seremoniye Türk bayraklarıyla çıktı.

MAÇ ÖZETLERİ

13' Trabzonspor'da sakatlanan Gervinho'nun yerine Cornelius, oyuna dahil oldu.

14' Boldrin'in kullandığı serbest atışta, kaleci Uğurcan Çakır, iki hamlede topu kontrol etti.

20' Pohjanpalo'nun ceza alanı içinde dönerek şutunda, savunmada Edgar, topa elle müdahale etti. Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla pozisyonu izleyen Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.

22' Dokovic, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın sağından filelere göndererek takımını öne geçirdi: 0-1.

36' ceza alanı son çizgisine doğru hareketlenen Cemali Sertel'in rakibinden sıyrılmasının ardından sert şutunda, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

41' Abdülkadir Ömür'ün kullandığı kornerde sonrası arka direkte Hamsik'in şutunda, top savunmada Bolasie'nin eline çarpınca, karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

43' Djaniny, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan filelere göndererek eşitliği sağladı: 1-1.

45+3' Hamsik'in soldan kullandığı kornerde, ceza sahası içinde iyi yükselen Cornelius'un kafa şut sonrası kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı kontrol etti.

MAÇ DETAYLARI

Stat: Medical Park

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Edgar, Hugo, Trondsen, Berat Özdemir, Siopis, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Gervinho (Dk. 13 Cornelius), Djaniny

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Baiano, Holmen, Selim Ay, Cemali Sertel, Sabo, Dokovic, Bolasie, Umar, Boldrin, Pohjanpalo

Goller: Dk. 22 Dokovic (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor) Dk. 43 Djaniny (Penaltıdan) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Dk. 21 Edgar, Dk. 28 Berat Özdemir (Trabzonspor) Dk. 28 Boldrin, Dk. 42 Bolaise (Çaykur Rizespor)


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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Çaykur Rizespor Trabzonspor Anthony Nwakaeme
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