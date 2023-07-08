MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Özge Özpirinçci bikinili poz verdi! Eşini omzundan öptü

Özge Özpirinçci bikinili poz verdi! Eşini omzundan öptü

08.07.2023 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kendine özgün tarzı ile sık sık gündeme gelen başarılı oyuncu Özge Özpirinçci eşi ve kızıyla beraber tatile çıktı. Bikinili pozlarını peş peşe paylaşan Özpirinçci kendisi gibi oyuncu olan eşi Burak Yamantürk’ü omzundan öptü. Ünlü ismin paylaşımına adeta yorum yağdı.

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın gibi dizilerde rol alan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. Eşi Burak Yamantürk’le pozlarını paylaşan ünlü isim romantik paylaşımıyla dikkat çekti.

özge1

Meslektaşı Burak Yamantürk ile 2021 yılında evlenen Özpirinçci pozlarına “Bugünkü randevum” notunu düştü.

özge2

Ünlü ismin paylaşımına "Kadınlar ne güzel seviyor", "Çok yakışıyorsunuz", "Mercan hem annesine hem de babasına benziyor", "Saf ve samimi aşk", "Birbiriniz için yaratılmışsınız" yorumları yapıldı.

mercan

Sevilen çiftin Mercan isminde bir kızı bulunuyor. Özge Özpirinçci “Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum” demişti. Kızları 30 Kasım'da dünyaya geldi.

özge

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
O yarışmacıyı görünce şoke oldu! Nedeni...O yarışmacıyı görünce şoke oldu! Nedeni...
Anahtar Kelimeler:
Özge Özpirinçci ele

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Günün Videosu

Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı
Dehşete düşüren görüntüler! Tartıştığı kişinin köpeğine bir şarjör mermi boşalttı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Mutfak zemininden öyle bir şey çıktı ki... "Fark etmedik bile"

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü Cosori airfryerda kaçırılmayacak fırsat

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

“Metres” diye bağırıp saldırdılar! Kıyafetlerini çıkartmaya zorladılar

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Bikini altının ipleri kayaya takılıp çözüldü! Zor anlar yaşadı

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Altınyıldız Classics, Kiğılı... İster klasik ister spor, tarzınızı yansıtacak kaliteli ürünlerde indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.