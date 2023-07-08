Özge Özpirinçci bikinili poz verdi! Eşini omzundan öptü

Melekler Korusun, Aşk Yeniden, Kadın gibi dizilerde rol alan ve performansı ile büyük beğeni toplayan Özge Özpirinçci tatil paylaşımlarıyla gündem oldu. Eşi Burak Yamantürk’le pozlarını paylaşan ünlü isim romantik paylaşımıyla dikkat çekti.

Meslektaşı Burak Yamantürk ile 2021 yılında evlenen Özpirinçci pozlarına “Bugünkü randevum” notunu düştü.

Ünlü ismin paylaşımına "Kadınlar ne güzel seviyor", "Çok yakışıyorsunuz", "Mercan hem annesine hem de babasına benziyor", "Saf ve samimi aşk", "Birbiriniz için yaratılmışsınız" yorumları yapıldı.

Sevilen çiftin Mercan isminde bir kızı bulunuyor. Özge Özpirinçci “Akrep burcunun karanlık yerleri çok. Kızım Yay olsun istiyorum” demişti. Kızları 30 Kasım'da dünyaya geldi.



