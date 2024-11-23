Özge Ulusoy takipçisinin o yorumuna fena patladı! 'Evli erkeklerle...'

Uzun yıllardır podyumlarda fırtınalar estiren Özge Ulusoy, güzelliği ve fit vücuduyla kendine hayran bırakan ünlü isimlerden bir tanesi. Tarzıyla da göz kamaştıran Ulusoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanıyor ve zaman zaman takipçileriyle iletişim kuruyor.

Özel hayatıyla da gündeme gelen ünlü manken, son yaptığı paylaşıma yorum yapan takipçisine verdiği yanıtla gündem oldu.

"EVLİ ERKEKLERLE YATTA..."

Takipçisinin yorumu karşısında şaşkınlık yaşayan ünlü manken Özge Ulusoy, fena halde kızdı. Takipçisi, "Evli erkeklerle yatta birlikte olmak nasıl bir duygu?" yazdı. Sinirlerine hakim olamayan Ulusoy da "Ben bilemem akrabalarına sorman gerek sanırım" yanıtını verdi.

EVLİLİK YOLUNDA İLERLİYOR!

6 yıldır aşk yaşadığı iş insanı Faruk Çolakoğlu ile mutlu bir ilişkisi olduğunu anlatmıştı. Ulusoy, "Yakında bir evlilik var mı?" sorusunu Ulusoy, "Biliyorsunuz ben özel hayatım hakkında çok fazla açıklama yapmıyorum. Çok güzel giden bir ilişkimiz var. Allah nazarlardan saklasın. Allah başımdan eksik etmesin. Böyle çok tarih vermeyi sevmiyorum. Ama geri kalan önemli şeyleri sizinle paylaşacağım" diye yanıtlamıştı.