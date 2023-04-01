Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu! 'İnsan bunu kendine neden yapar?'

2003 yılında katıldığı Miss Turkey yarışmasında ikinci olan ve sonrasında podyumların aranan yüzleri arasına girmeyi başaran Özge Ulusoy'un son hali sosyal medyanın gündemine düştü.

Yıllar içindeki değişimi sık sık konuşulan Özge Ulusoy'un yüzündeki değişiklik takipçilerinin dikkatinden kaçmadı. Yakın zamanda babasını trafik kazasında kaybeden Özge Ulusoy aşırı zayıflamıştı.

Özge Ulusoy son olarak geçtiğimiz günlerde bir güzellik merkezine gitti ve oradan paylaşımlar yaptı.

Yüzüne işlemler yaptıran Özge Ulusoy'un son hali takipçilerini üzdü.

Özge Ulusoy'un son haline sosyal medyada; 'İnsan bunu kendine neden yapar?', 'Doğal güzelliğinizi neden bu hale getiriyorsunuz?', 'Hiç iyi görünmüyorsunuz', 'Lütfen biri size dur desin' gibi yorumlar yapıldı.





