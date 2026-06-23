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Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca'nın annesiydi! Acı haber geldi

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi ve Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, 95 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Altun Arıca'nın cenazesi yarın Ordu'nun Fatsa ilçesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Kadir İnanır'ın ablası, Soner Arıca'nın annesiydi! Acı haber geldi

Soner Arıca'nın annesi Altun Arıca, Ordu'nun Fatsa ilçesinde hayatını kaybetti.

Fatsa Belediyesi Zabıta Amiri merhum Hüseyin Arıca'nın, bir süredir ilçede özel hastanede tedavi gören 95 yaşındaki eşi Altun Arıca'nın sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası, merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, sanatçılar Hüseyin Önder ve Cevahir Önder'in anneannesi olduğu belirtildi.

Kadir İnanır ın ablası, Soner Arıca nın annesiydi! Acı haber geldi 1

Altun Arıca'nın cenazesi, yarın Fatsa'da toprağa verilecek.
Kaynak: DHA

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Kadir İnanır
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