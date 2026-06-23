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Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı

YouTube ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Ecrin Su Çoban şimdi de lüks tatiliyle adından söz ettirdi. Ecrin Su Çoban'ın ailesiyle birlikte çıktığı 6 günlük tatilin faturası adeta dudak uçuklattı.

Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı
Öznur Yaslı İkier

Alice Müzikali, Masal Şatosu serisi ve Netflix'te yayınlanan Babamın Kemanı gibi projelerde yer alan son olarak da Sihirli Annem Periler Okulu filminde boy gösteren Ecrin Su Çoban şimdi de lüks tatiliyle dikkat çekti.

YouTube, TikTok ve Instagram'da milyonlarca takipçiye ulaşan Çoban, özellikle çocuk ve genç kitle tarafından yakından takip edilen bir isim.

Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı 1

Zaman zaman sosyal medya kazancıyla gündeme gelen genç oyuncu tatil modunu açtı. Ailesiyle birlikte tatile çıkan Ecrin Su Çoban Antalya'nın Belek ilçesinde bulunan ultra lüks bir otelde konaklamak için tam 1 milyon 318 bin TL ödeme yaptı.

Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı 2

İddialara göre Çoban ve ailesi otelde 6 gün konaklayacak. Böylece tatilin günlük maliyeti yaklaşık 220 bin TL'yi aşmış oldu. Ortaya çıkan bu rakam adeta dudak uçuklattı.

Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı 3

Sosyal medyada; '6 güne bu kadar para verilir mi?', 'Bu rakamlarla araba alınır' gibi yorumlar yapıldı.

Genç oyuncu Ecrin Su Çoban lüks tatiliyle gündemde! 6 günlük tatilin faturası dudak uçuklattı 4

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