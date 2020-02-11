Özgecan Aslan ölümünün 5. yılında mezarı başında anıldı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde, 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan, mezarı başında anıldı.

Özgecan Aslan'ın ölümünün 5. yılı dolayısıyla Mersin Şehir Mezarlığı'na giden baba Mehmet ve anne Songül Aslan ile ailenin yakınları, genç kızın mezarı başında dua etti.

Bazı aile yakınları, mezardaki anıta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Songül Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu acıların bitmesi gerektiğini söyledi.

Acılarının tazeliğini koruduğunu anlatan Aslan, "Özge'mi katledenler Allah'ından bulsun diyorum. Bu acılar bitsin, başka canlar yanmasın. Özge'min hayalleri vardı. Hiçbir suçu yoktu. 'Dünyanın en iyi psikoloğu olacağım anne.' diyordu. Hiçbirini yapamadı." diye konuştu.

Baba Mehmet Aslan ise kendilerini yalnız bırakmayanlara teşekkür ederek, "Devlet büyüklerimiz 'Unutturmayacağız, unutmayacağız.' demişti. Bu anlamda her yıl bizi yalnız bırakmadınız. Masum bütün yavrularımız, kızlarımız ve kadınlarımız için, katledilmiş bütün çocuklarımız için birer Fatiha okuyalım. Zaten hepsini anıyoruz, dua ediyoruz. Onlar kalbimizde yaşıyor. Psikolojik durumu iyi olmayan insanların tedavi edilmesi gerekiyor. Burada sadece devlete değil hepimize görev düşüyor." ifadelerini kullandı.