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Özgecan Aslan'ın portresi, Mersin sahilindeki eski sinema binasının duvarına çizildi

MERSİN HABERLERİ  | 07.05.2020 12:17 | Son Güncelleme

Özgecan Aslan'ın portresi, Mersin sahilindeki eski sinema binasının duvarına çizildi

MERSİN (AA) - Mersin sahilindeki atıl durumdaki sinema binasının duvarları, resimler ve grafitilerle güzelleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda bulunan "Cep Sineması"nın çevresi kapatılarak güzelleştirme çalışması yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı personeli Güven Bozkurt, Toros Üniversitesi akademisyenlerinden Orhan Karakaplan ve Çukurova Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde doktora öğrenimini sürdüren İbrahim Tokaslan duvarları çeşitli figürlerle süsledi.

Sinemanın meydana bakan duvarına Mersin'in Tarsus ilçesinde 11 Şubat 2015'te okuldan çıktıktan sonra evine gitmek için bindiği minibüste öldürülen üniversite öğrencisi Özgecan Aslan'ın portresi resmedildi.

Ekipler, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecine dikkati çekmek için de sağlık çalışanlarını yansıtan resimler çizdi.

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