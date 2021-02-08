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Özgün’den MHP’nin 52. Kuruluş yıldönümü mesajı

08.02.2021 12:24 | Son Güncelleme:
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Özgün’den MHP’nin 52. Kuruluş yıldönümü mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP’nin kuruluşunun 52.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, MHP’nin kuruluşunun 52. Yıldönümü nedeniyle mesaj yayımladı.
MHP Adıyaman İl Başkanı Hüseyin Özgün, milliyetçi hareketin, yüce Türk Milletine hizmet yolunda bitmeyen, bitmeyecek bir davanın adı, kutlu bir ülkünün bayrağı, kıyamete kadar yaşanacak bir sevdanın adı olduğunu söyledi.
Başkan Hüseyin Özgün yayımladığı mesajında, “Türk Milletinin sadık hizmetkarı ve ülküdaşı olmaya devam edecektir. MHP, Türk milletine hizmet yolunda bitmeyecek bir davanın adıdır. 1948’de Millet Partisi’yle başlayan doğuş, Cumhuriyetçi Millet Partisi’yle yoluna devam etmiştir. İlerleyen yıllarda Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi adıyla devam edilerek, Milliyetçi Hareket Partisi’ne adım adım ulaşılmıştır. Türk milliyetçiliğinin tek adresi olan partimiz 8 ve 9 Şubat 1969 yılında Adana’da ismi Milliyetçi Hareket Partisi olarak değiştirilerek kurulmuştur. Ardından toplanan ilk genel idare kurulumuzda partimizin amblemi üç hilal olarak kararlaştırılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin, Türk milletinin varlığı, huzuru, birliği, bekası için en ağır sosyal ve siyasi bedeli ödeyen davamız, vatan ve dava uğruna nice şehitler vermiştir. MHP’nin kuruluş aşamasından bugüne kadar varlık nedeni, Türk milletinin var olma mücadelesinde milli bekanın kapatılmadan devamını sağlamaktır. Davamızın Kurucusu Başbuğ’umuz merhum Alparslan Türkeş’ten kutlu emaneti devralan Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bilge liderliğinde kararlılıkla yoluna devam etmektedir. Milliyetçi Hareket, namusumuzdur, onurumuzdur, şerefimizdir, yuvamızdır, davamızdır.
Milliyetçi hareket, yüce Türk milletine hizmet yolunda bitmeyen, bitmeyecek bir davanın adı, kutlu bir ülkünün bayrağı, kıyamete kadar yaşanacak bir sevdadır. Ne mutlu bu sevdaya tutulanlara, ne mutlu bu sevdayı yaşayan ve yaşatanlara. Bizlere düşen, liderimize, partimize daha çok sahip çıkmak, kenetlenmektir. Bunu ülkemiz ve milletimiz için yapmalıyız. Allah, Genel Başkanımızı başımızdan eksik etmesin, bizleri liderimize, davamıza layık eylesin. Dava ve siyaset büyüklerimizi, tüm şehitlerimizi saygı, hürmet ve rahmetle anıyoruz” diye konuştu.

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