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Özgür Yankaya 8. maçına çıkacak.

KAYSERİ HABERLERİ  | 14.02.2020 09:41 | Son Güncelleme

Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, Denizlispor-Kayserispor maçı ile bu sezonki 8.

Özgür Yankaya 8. maçına çıkacak.

Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, Denizlispor-Kayserispor maçı ile bu sezonki 8. maçına çıkacak.
Özgür Yankaya’nın bugüne kadar yönettiği 310 maçta 149 kez ev sahibi takım, 88 kez deplasman takımı kazandı. 73 maçta ise beraberlik oldu. Bu maçlarda Özgür Yankaya, 1465 kez sarı kart çıkarırken 87 kez kırmızı kartına başvurdu.
2. kez yönetecek
Özgür Yankaya, maçlarını yönettiği takımlar arasında en çok Akhisarspor’un maçına çıktı. Akhisar’ın 22 maçında düdük çalan Yankaya, Kayserispor’un ise 21 maçını yönetti. 42 yaşındaki hakem, Denizlispor’un ise 11 maçında düdük çaldı. Edirne Bölgesi hakemi Özgür Yankaya, bu sezon 7 müsabakada görev yaptı. 5 kez Süper Lig maçında 1 kez Türkiye Kupası maçında, 1 kez de TFF 1. Lig maçında düdük çaldı. Son olarak Kasımpaşa-Alanyaspor (1-2) maçında düdük çalan Özgür Yankaya, Denizlispor’un deplasmanda Beşiktaş’a 1-0 yenildiği, Kayserispor’un da deplasmanda Gaziantep’e 3-0 yenildiği maçı yönetmişti. Özgür Yankaya, bu 5 Süper Lig maçında 18 sarı kart 3 kırmızı kart çıkardı.
22.kez Kayserispor maçı
Tecrübeli hakem Özgür Yankaya, Kayserispor’un 22.kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 21 maçta Kayserispor 9 galibiyet 7 beraberlik alırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya’nın yönettiği maçlarda Kayserispor, deplasmanda 4 kez kazanıp 3 kez de berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Özgür Yankaya’nın yönettiği Kayserispor maçları ve sonuçları şöyle:

Gaziantep-Kayserispor 3-0
Antalyaspor-Kayserispor 0-0
Akhisarspor-Kayserispor 1-0
Kayserispor-Trabzonspor 0-0
Kayserispor-Göztepe 1-0
Başakşehir-Kayserispor 5-0
Kayserispor-Ç.Rizespor 2-1
Ç.Rizespor-Kayserispor 0-0
Kayserispor-Gaziantep 2-2
Eskişehirspor-Kayserispor 1-3
Kayserispor-Sivasspor 1-1
Kayserispor-Beşiktaş 1-0
Antalyaspor-Kayserispor 2-0
Fenerbahçe-Kayserispor 2-2
Galatasaray-Kayserispor 1-0
Beşiktaş-Kayserispor 0-2
Kayserispor-Başakşehir 3-2
Manisaspor-Kayserispor 0-2
Sivasspor-Kayserispor 2-4
Kayserispor-Kasımpaşa 0-0
Kayserispor-Malatyaspor 3-1

12.kez Denizlispor maçı
Edirne Bölgesi hakemi, Denizlispor’un 12. kez maçında düdük çalacak. Geride kalan 11 maçta Ege temsilcisi, 3 kez kazanıp 3 kez berabere kalırken 5 kez de mağlup oldu. Denizlispor, Özgür Yankaya’nın yönettiği 4 maçta sahasında hiç yenilmezken 2 kez kazanıp 2 kez berabere kaldı. Özgür Yankaya’nın yönettiği Denizlispor maçları ve sonuçları şöyle:

Beşiktaş-Denizlispor 1-0
Samsunspor-Denizlispor 2-2
Y.Malatyaspor-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Y.Malatyaspor 2-0
Manisaspor-Denizlispor 0-1
Ç.Rizespor-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Adanaspor 1-1
Galatasaray-Denizlispor 3-1
Denizlispor-Eskişehirspor 1-0
Gaziantep-Denizlispor 2-1
Denizlispor-Hacettepe 0-0

Yardımcıları
Özgür Yankaya’nın yardımcılıklarını Mehmet Metin ve İlker Takpak yapacak. Maçın 4. hakemi Mustafa Aydın olarak belirlendi. Bu maçın VAR Hakemi Halis Özkahya olurken, AVAR Hakemi ise Ekrem Kan oldu.

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