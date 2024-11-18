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Özgürlük zıt anlamlısı nedir? Özgürlük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Firdevs Nacar Firdevs Nacar
15.11.2024 13:32
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Zıt anlam, dildeki iki kelimenin birbirine tamamen zıt, karşıt ya da ters anlamlar taşıması durumudur. Bu tür kelimeler, anlam açısından birbiriyle çelişir ve genellikle birbirlerinin tam tersi özellikleri ifade eder. Özgürlük kelimesinin zıt anlamlısı esaret ya da bağımlılık olarak kabul edilir. Peki, özgürlük zıt anlamlısı nedir? Özgürlük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Özgürlük zıt anlamlısı nedir? Özgürlük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler

İki kelime arasındaki zıt anlam, birinin tam tersini ifade eden başka bir kelime ile gerçekleşir. Bu tür kelimeler anlam bakımından birbiriyle çelişir ve birbirlerinin karşıtı olan özellikleri anlatır. Özgürlük, bireyin kendi iradesine göre hareket etme anlamına gelirken, zıt anlamlısı olan esaret ya da bağımlılık kişinin başka birinin kontrolü altına girmesi anlamına gelir.

Özgürlük kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Özgürlük kelimesinin zıt anlamlısı esarettir. Esaret, bir kişinin ya da bir şeyin özgürlükten yoksun olması, başka birinin kontrolü altında bulunması durumunu ifade eder. Özgürlük kelimesinin diğer zıt anlamları arasında bağımlılık (bir kişinin sürekli olarak dış etkenlere ya da birine bağlı olması), kölelik (kişinin tüm iradesinin başkalarına teslim olması), kısıtlama (bireyin hareket ve düşünce özgürlüğünün sınırlanması), son olarak tutukluluk (bir kişinin özgürce hareket etme hakkının elinden alınması) vardır.

Özgürlük, bireylerin kendi iradeleriyle hareket edebilme, seçimlerini yapabilme ve düşüncelerini özgürce ifade etme hakkını anlatırken, özgürlük zıt anlamlısı olan esaret, tam tersine bu hakların elinden alındığı bir kişinin ya da bir toplumun başka güçler tarafından kontrol edildiği özgürce hareket etme ya da kendi yaşamını şekillendirme fırsatının olmadığı bir durumu ifade eder.

Özgürlük kelimesinin zıt anlamlıları ile örnek cümleler aşağıda verilmiştir.

Esaret:

  • Esaret altında yaşayan insanlar kendi kaderlerini tayin etme hakkından mahrumdur.
  • Tarihteki birçok halk özgürlük için esaretten kurtulmak adına büyük mücadeleler vermiştir.
    Bağımlılık:
  • Özgür bir yaşam, kişinin hiçbir şeye bağımlı olmadan kendi kararlarını verebilmesiyle mümkündür.
  • Bağımlılık, özgürlüğün tam tersidir çünkü bir insan sürekli olarak dış etkenlere ya da başkalarına bağlı kalır.
    Kölelik:
  • Kölelik, insanın bedeninin ve zihninin başkalarının kontrolüne girmesiyle özgürlüğün tamamen yok olduğu bir durumdur.
  • Kölelik, özgürlükten uzaklaşmanın en acı örneklerinden biridir.
    Kısıtlama:
  • Bireylerin düşüncelerini özgürce ifade edememesi özgürlüğün zıt anlamlısı olan kısıtlamayı doğurur.
  • Kısıtlama altında insanlar kendi potansiyellerini gerçekleştiremezler.
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zıt anlamlı kelimeler
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