Özhaseki, Kayseri’deki kamu yatırımları ile Kayseri projelerini değerlendirdi

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanlığı’nda düzenlenen basın toplantısında, Kayseri’de devam eden kamu yatırımlarını ve Kayseri projelerini değerlendirdi, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Kayseri’nin bir taraftan belediye hizmetleriyle öne çıkarken bir taraftan da kamu yatırımları almaya devam ettiğini ifade eden Özhaseki, hayata geçirilen yatırımları beş başlıkta açıkladı.

“Önümüzdeki hafta havalimanı ek binalarımızın temelini atacağız”

İlk olarak yaklaşık 10 yıldır çözüme kavuşması beklenen havalimanının genişlemesi konusuna değinen Özhaseki, yer tahsisi sorununun çözüldüğünü, ihalelerin yapıldığını ve önümüzdeki hafta temel atma töreni olacağını belirtti ve şunları ekledi:

“Havalimanının yanındaki alan askeriyeye ait olduğundan özel izinler gerekiyordu. Biz bu konuda müracaat yaptığımızda ki 10-15 senedir uğraşırız. Hep oradaki komutanlar bize ‘merak etmeyin, biz olumlu görüş verdik’ diyorlardı. Sonradan içerden öğrendik ki bunların hepsi tam tersiymiş. Olumsuz yazıp bize yalan söylemişler. Biz ısrarcı olunca sonrasında işler düzeldi. Projeler bitti. Orada bulunan mevcut binanın dış hatlar olarak kullanılması yanına iç hatların ilave edilmesi o biraz önce bahsettiğim askeri alana doğru da uzaması kararlaştırıldı. Şükür yatırım programına girdiği gibi ihalesi de yapıldı. En son yer teslimi yapıldı. Geçen hafta ulaştırma bakanımızla görüştük ve bir tarih belirledik. Önümüzdeki hafta burada havalimanına yeni eklenecek binalarımızın temelini atacağız. İnşallah Kayseri’mize bu yatırım hayırlı olur.”

“Belsin - Terminal - Şehir Hastanesi - Nuh Naci Yazgan Raylı Sistemi’nin temelini atacağız”

İkinci olarak raylı sistem ağının uzatılacağı müjdesini veren Özhaseki, “Bakanlığım döneminde o zamanki Ulaştırma Bakanımız Ahmet Aslan Bey’i Kayseri’de misafir edip hızlı tren meselesini söylemiştik. Sağ olsun kendisi söz vermişti, nihayetinde yatırım programına alındı. İhaleler yapıldı, Belsin’den şehir terminalimize ve devamında şehir hastanemize, Nuh Naci Yazgan üniversitemize ve mobilya kentin bulunduğu yere doğru da raylı sistemin alt yapısı, üst yapısıyla birlikte yapım işini üstlenmişlerdi. İhalesi bitti. İnşallah cuma günü Allah izin verirse onun da temelini atmış olacağız. Yanılmıyorsam raylı sistem hattımız 35 km idi, böylelikle biraz daha uzamış olacak. İslam Bankası’ndan da kredi temin etmiştik. Anayurt tarafında işleri herhalde birkaç ay içerisinde biter. Oranın raylı sistemi de devam etmiş olacak diye düşünüyorum.” dedi.

“Hava İkmal Millet Bahçesi meselesinde sona gelindi”

Özhaseki’nin açıklamasında yer verdiği diğer bir konu olan hava ikmal arsası meselesinde de sona gelindiğini kaydeden Özhaseki, “Üçüncü bir işimiz hepinizin bildiği gibi uzunca bir süredir uğraşılan hava ikmal arsası ile ilgiliydi. İyi hatırlıyorum eğer yaşıyorsa Allah uzun ömür versin Fazıl Aydın Makina diye bir tuğgeneral vardı. Makina mühendisliğinden askeriyeye geçmişti. Sivil bir insan olduğu için anlaşması daha kolaydı. Ona ben 95 yılında ilk teklifi yapmıştım. ‘Gelin biz fabrikayı Erkilet’e taşıyalım. Orada çok müsait yerler var burası şehrin içinde kaldı. Buranın da büyük bölümünü park yapalım. Orada bulunan lojmanların yerini de biz kütle koyarak oradan aldığımız parayı buraya harcayalım’ gibi bir mantıkla 2 bin milyon metre kareye yakın bir yeşil alan olmasını teklif etmiştik. O sıcak bakmıştı. Yazışmaları yapmıştı derken 28 Şubat süreci geldi. Öyle kaldı. Zaman geçtikten sonra 2010’ların başında ben yine bu azmimi devam ettirdim. Nihayetinde hava ikmal millet bahçesi meselesinde sona gelindi. En son 1 buçuk milyon metre kareye yakın bir alanın millet bahçesi olması, fabrikanın da faaliyete devam etmesi gibi bir fikir çıktı. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın da talimatıyla oraya bir millet bahçesi yapılıyor. Bir de uç tarafta bir ibadet yeri var. Orayı da şimdiye kadar hep bir cenaze camisi diye düşündük. Bu camiyi de Kayserili hayırseverimiz Avukat Mehmet Altın ‘ben yaptırayım’ dedi, Allah razı olsun o da yapılıyor.” diye ekledi.

“Kayseri Hızlı Tren’nin kredi meselesi çözüldü, ihale sürecine geçildi”

Kayseri Hızlı Tren konusunda da sona gelindiğini belirten Özhaseki, kredi meselesinin halledildiğini ve ihale sürecine geçildiğini kaydetti ve ekledi: “En çok merak edilen konu hızlı tren meselesi. Bu konuda da yıllardır süren çalışmalarımız vardı. Son dönemde de kredi meselesiyle ilgili görüşmeler vardı. Sayın Cumhurbaşkanımız geldiğinde ihale hazırlıklarının yapıldığını kendisi de ifade etmişti. Ancak kredi görüşmesi bitip de parası hazır olmayan bir şeyin ihaleye çıkması işin yarım kalmasına sebep olur. Bütçede olmayan bir şeyin yapılması kolay şey değil. Kredi görüşmelerinin sona erdiğini Sayın Bakanımız müjdeledi. Biz de bundan dolayı çok mutlu olduk. Şimdi önümüzde ihale süreci var. Allah izin verirse o ihale için gün verilecek, ondan sonra onun da temelini atmış olacağız. Bütün bu projeler devlet tarafından yatırım yapılan projeler. Kayseri’mize hayırlı olsun. Allah utandırmasın inşallah.”

“Erciyes’te sıcak suyu bulursak bayram ederiz”

Erciyes’te dört mevsim %100 doluluk oranına ulaşılacak olan projeye de değinen Özhaseki, “Erciyes’te sıcak suyun çıkarılmasıyla ilgili sondaj makinaları da geldi. Yakında çalışmalara başlayacaklar. Sıcak suyun olduğu tespit edilen 1200 metreye bir ayda inileceğini söylüyorlar. Eğer orada sıcak suyu bulursak bayram ederiz. Yoksa yeni bir yer tespit edip çalışmaları sürdüreceğiz. Bırakmayacağız.” diye vurguladı.

“Kayserispor, hepimizin sevdası”

Son olarak Kayserispor hakkında açıklamalarda bulunan Özhaseki, “Kayserispor hepimizin sevdası. Biraz netameli, zor günler geçirdi. Tartışmaları herkes biliyor yeniden açacak değilim. Sağ olsun Berna Başkan ile birlikte yeni bir ivme yakaladık. O zor dönemde geldi sahiplendi. Çok büyük maddi katkılar sundu; maddi, manevi bir yükün de altına girdi. En son Sayın Cumhurbaşkanımızla Berna Başkanı tanıştırdım. Kayseri’de bulabildiğimiz tek babayiğit Berna Başkan dedim. Sağ olsun Kayserispor’a sahip çıktı. Büyük de paralar harcıyor. Başarılı olmak istiyor haliyle her Başkan gibi. Fakat Bayram Hoca ile tutmadı. Aslında büyük bir şanstı Bayram hoca için ama olmadı. Niye olmadığı hususunu şu an tartışmak doğru değil. Ahlaklı, düzgün, iyi bir arkadaş ama olmadı. Haliyle Kayserispor’u daha iyi bilen ve bu oyuncuları daha iyi oynatabilecek bir arkadaşa ihtiyaç vardı. Onların dilinden en iyi Samet anlar diye düşündük. Kendisi Kayseri’yi biliyor sağ olsun ikiletmedi geldi. Para hususunda da son derece bonkör. Hiç konuşmaz kolay kolay. Yanındaki ekip de gayretli bir ekip. İnşallah başarılı olacaktır. Öyle ümit ediyorum ben. Bundan sonra Kayserispor’un galibiyetleriyle hep birlikte övüneceğiz inşallah.” dedi.

“Muhalefet, niye Biden’den ümit bekliyorlar anlamış değilim”

ABD’de gerçekleştirilen seçime değinen Özhaseki, "Bizim Türkiye’deki muhalefet Biden’den ümitlendi. Çok da sevindiler. Sevinmelerinin sebebi Recep Tayyip Erdoğan’ı gönderecek gruplar bir araya gelsin, onu gönderelim gibi bir söylemdi. Türkçesi böyleydi. Ondan dolayı heyecanlandılar." dedi.

Bu beklentiye anlam veremediğini belirten Özhaseki, şöyle devam etti: "Hayretler içerisindeyim. Muhalefet, Türk insanına kendilerini sevdirseler, dertlerini anlatsalar, AK Parti’yi çok daha güzel gönderirler, çok daha rahat gönderirler. Niye Biden’den ümit bekliyorlar anlamış değilim. Türkiye’de çok güçlü bir lider, çok güçlü bir ittifak var. Hak ve menfaatlerini asla onlara bırakmayacak bir irade var. Bunu Akdeniz’de gördüler. Bunu Karadeniz’de gördüler. Bunu Azerbaycan’da da gördüler. Türkiye bu çağda ve bu devirde artık oyun kurucudur. Suriye’de de Libya’da da Azerbaycan’da da oyun kurucuyuz. 2000 yılı öncesini düşünüyorum da o günkü iktidarlar olsaydı böyle şeyler olabilir miydi? Herkes elini vicdanına koysun ve sorsun. Ha Biden gelmiş, ha Trump gitmiş. Ha ’a’ gelmiş, ha ’b’ gitmiş. Hiç umurumuzda bile değil. Biz önümüze bakıyoruz. Biz milletimizin temsilcisiyiz. Onların hak ve menfaatlerinden de asla taviz vermeyiz. Bundan kimse endişe etmesin."

“Türk kardeşlerimiz orada topraklarına kavuşuyor”

Azerbaycan’ın haklı mücadelesinde Türkiye’yi her zaman yanında göreceğini belirten Özhaseki, şunları kaydetti:

"Bu dönemde Haydar Aliyev ile birlikte Cumhurbaşkanımızın iradesi ortaya çıktı. Nihayetinde Türk kardeşlerimiz orada topraklarına kavuşuyorlar. Bu bizim için bayram adeta. Son derece sevindirici bir olay. Ayrıca gönül bağımızın olduğu Türk coğrafyasıyla köprü oluşturacak bir bölge oluşuyor. Şimdi orada bir hat çıkıyor ve direkt kendi coğrafyamız ile buluşacak hale geliyoruz. Bu da diğer başarı kadar önemli diye düşünüyorum. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti bundan sonra Azerbaycan ile ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile direkt buluşma imkanına da kavuştu. Bu da bu iktidarın, Cumhurbaşkanımızın iradesi ile olmuş bir iştir."

"Koronavirüsten dolayı hayatı durduramayız"

Özhaseki, yeni tip koronavirüsle mücadelede birçok ülkenin çok aciz kaldığını vurguladı. Ancak Türkiye’nin bu konuda büyük bir başarıya imza attığını aktaran Özhaseki, bu başarıyı düzgün planlanan sağlık sistemi, özveriyle çalışan sağlık personeli ve hükümetin ortaya koyduğu güçlü iradeyle kazandıklarını ifade etti.

Covid-19’un tedbirle önüne geçilebileceğinin altını çizen Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü: "Umarız ki bir an önce aşı çıkar, herkes rahatlar ve normal hayata döneriz. Bu virüsle mücadele yolları var elbet. Temizlik, maske, mesafe konusuna uyarsak bu virüsten korunabiliriz. Buna dikkat etmemiz gerekiyor ve şu an için dikkat etmekten başka çaremiz de yok. Koronavirüsten dolayı hayatı durduramayız, ekonomiyi durduramayız, yürüyen sistemi durduramayız. Buna hiçbir ülke cesaret edemiyor. Sanayi çalışacak, çarklar dönecek, ticaret yapılacak, okullarımız açılacak, insanlar normal hayatına devam edecek."

Basın toplantısını burada noktalayan AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kayseri Milletvekili Mehmet Özhaseki, AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ile beraber salondan ayrıldı.