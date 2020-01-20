Özhaseki’den 20 yıl sonra Viranşehir Belediyesine ilk ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Viranşehir’e geldi. AK Parti İlçe Başkanlığı ziyaret eden Özhaseki, daha sonra Viranşehir Belediyesine geçti.

Belediye Başkanı Salih Ekinci’nin makamında gerçekleştirilen ziyarette, AK Parti Şanlıurfa Milletevekili Halil Özşavlı, İl Başkanı Bahattin Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, AK Parti Viranşehir İlçe Başkanı Ali Tekin ile parti üyeleri ve belediye meclis üyeleri hazır bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Viranşehir Belediye Başkanı Salih Ekinci, yaptığı konuşmada," Bakanım, bizleri kırmayıp davetimiz kabul ettiğiniz, buraya geldiğiniz için öncelikle sizlere şükranlarımı sunuyorum. Bakanım bildiğiniz üzere burası 20 yıldan beri HDP’nin elindeydi. Allah’a şükürler olsun 20 yıl sonra burayı güzel bir kadroyla beraber, sahada güzel çalışarak kazanmak bize nasip oldu. Bundan sorası inşallah ak belediyeciliği ilçemize öyle güzel bir tanıtacağım ki 5 yıl sonra böyle AK Parti bayrağımız dikeceğiz ve evimizde oturup belediyeyi kazanacağız "dedi.

Viranşehir Belediyesinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Özhaseki ise,

"Öncelikle Salih kardeşimin aday olmasında emeği olan milletvekili arkadaşım Halil Özşavlı’ya daha sonra ise Salih Ekinci’ye, çevresindeki hemşehrilerine teşekkür ediyorum. AK Parti olarak büyükşehir belediyemizin gayretleriyle burada adeta bir destan yazan tüm kardeşlerime hürmetlerimi, saygılarım sunuyorum. Hepinizden Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımızla dün beraberdik, buraya geleceğimizi söyledim. Sizlere selamını getirdim. Sizin burada kazandığınız seçim anlamlı. Bazı yerler vardır. Seçimler formaliteden yapılır. Kazanan beli, kim gelirse gelsin çalışma yürür fakat buralar zor yerler. Kendine has şartları olan yerler. Seçildikten sonra hepimize düşen çok görevler var. Şımarmadan, gurura kapılmadan çalışmalıyız. Bizden önce ideolojik takıntılı bir anlayış vardı. 94 öncesini söylüyorum. Aynı şimdi HDP’lilerin yaptığı gibi. Çok şükür bizimle beraber bir hizmet belediyeciliği başladı. Gece gündüz demeden çalışacağız dedik, mazeret üretmeyeceğiz dedik. Kimseyi ayırmayacağız. Madem hepimiz bu ülkede, bu toprakta yaşıyoruz, herkes başımızın tacıdır. Yolara düştük, çok şükür başardık, zor şartlarda hem de. Bin bir türlü sıkıntılar çektik. Arkadaşlar, belediyeciliğin özü çalışmaktır, hizmet etmektir. Salih kardeşim burada inşallah gayret edecek, sizler de destekleyeceksiniz. Ben de Ankara’da onu destekleyeceğim ve yanında olacağım" dedi.

Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Halil Özşavlı’nın verdiği yemekli davete katıldı.

