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Özkan: "Tarımda üretimin devamı için tedbirler arttırılmalı"

ADANA HABERLERİ  | 05.04.2020 11:10 | Son Güncelleme

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Yaşar Özkan, tarımda üretime devam edilebilmesi için çiftçilere yönelik ek tedbirlere gerek duyulduğunu bildirdi.Özkan, yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının sağlık sektörünün yanı sıra, gıda yönünden taşıdığı önemle birlikte tarım sektörünü de öne çıkardığını belirtti.Üretim ve tedarik zincirinin kesintisiz devam etmesi insan sağlığı ve beslenmesi açısından zorunlu hale geldiğini ifade eden Özkan, uzun yıllardır zor şartlarlar altında üretime devam etmeye çalışan çiftçilere yönelik ek tedbirler gerektiğini vurguladı.Yaşar Özkan alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:"Üreticilerin bu dönemde başlayan ekim-dikim dönemi başta olmak üzere tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçları için ek finansman sağlanmalı.Üreticilerin mevcut borçları salgından 1 yıl sonraya ertelenmeli.Ödenemeyen 2019 yılı pamuk primleri ve süt buzağı desteklemeleri bir an önce ödenmelidir.Sektörde istihdam kaybını etkileyecek tedbirler alınmalı, yevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma ve sağlık koşullarını kapsayacak projeler yapılmalıdır.Bakanlığımızca yayınlanan 2018/17 nolu tebliğ ile tarımsal faaliyet yapılmakta olduğu aynı parsele 3 yıl üst üste aynı ürünü ektiği takdirde desteklemeden faydalanamamaktadır.Yaşadığımız kriz nedeniyle bu kararın en azından bu yıl ertelenmesi üretim açısından olumlu olacağı kanısındayız."

Özkan: "Tarımda üretimin devamı için tedbirler arttırılmalı"

Seyhan Ziraat Odası İkinci Başkanı Yaşar Özkan, tarımda üretime devam edilebilmesi için çiftçilere yönelik ek tedbirlere gerek duyulduğunu bildirdi.
Özkan, yaptığı açıklamada, korona virüs salgınının sağlık sektörünün yanı sıra, gıda yönünden taşıdığı önemle birlikte tarım sektörünü de öne çıkardığını belirtti.
Üretim ve tedarik zincirinin kesintisiz devam etmesi insan sağlığı ve beslenmesi açısından zorunlu hale geldiğini ifade eden Özkan, uzun yıllardır zor şartlarlar altında üretime devam etmeye çalışan çiftçilere yönelik ek tedbirler gerektiğini vurguladı.
Yaşar Özkan alınması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:
"Üreticilerin bu dönemde başlayan ekim-dikim dönemi başta olmak üzere tohum, ilaç, gübre gibi ihtiyaçları için ek finansman sağlanmalı.
Üreticilerin mevcut borçları salgından 1 yıl sonraya ertelenmeli.
Ödenemeyen 2019 yılı pamuk primleri ve süt buzağı desteklemeleri bir an önce ödenmelidir.
Sektörde istihdam kaybını etkileyecek tedbirler alınmalı, yevmiyeli işçiler ve mevsimlik tarım işçileri için barınma ve sağlık koşullarını kapsayacak projeler yapılmalıdır.
Bakanlığımızca yayınlanan 2018/17 nolu tebliğ ile tarımsal faaliyet yapılmakta olduğu aynı parsele 3 yıl üst üste aynı ürünü ektiği takdirde desteklemeden faydalanamamaktadır.
Yaşadığımız kriz nedeniyle bu kararın en azından bu yıl ertelenmesi üretim açısından olumlu olacağı kanısındayız."

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