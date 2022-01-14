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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe maçının ardından

14.01.2022 23:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro: - "Biz bugün gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık. Galibiyeti hak ettik" - Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit: - "Önümüzdeki günlerde yeni oyuncular da gelecek. Hep beraber her şeyi deneyeceğiz, Süper Lig'de kalmak için her şeyi yapacağız"

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u deplasmanda 2-1 yenen Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro galibiyeti hak ettiklerini söyledi.

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, çok baskılı bir oyun oynandığını belirterek, "Biz bugün gerçekten iyi oynadık ve iyi olan taraftık, bu anlamda galibiyeti hak ettik. Çok kıl payı olan ofsayt pozisyonları var, buradan dolayı verilmemiş gollerimiz var. Ama biz Lourency'i beklemek durumunda kaldık, oyuna girdi, golünü attı. Tabii ki çok gergin bir maçtı." dedi.

Takımlarında kasım ayında bir gelişim ve değişimler başladığını anlatan Maestro, "Bu gelişimlere ve bu değişimlere inancımızı korumak, yenemediğimiz zamanlarda bile inancımızı koruyup gerilmeden, sakin kalarak bunun için aynı şekilde çabalamalıyız. Şu an bunun sonuçlarını almaya başladık ve aynı şekilde mümkün olan en fazla puanı toplamak için yine sahada olacağız." diye konuştu.

- Yeni Malatyaspor cephesi

Yeni Malatyaspor Yardımcı Antrenörü Gabriel Margarit ise, kendileri için çok önemli olan 3 puanı kaybettiklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İlk 15 dakikada 1-0'ı da yakalamıştık. Bir penaltı oldu, o penaltıdan sonra takımda bir anda özgüven eksikliği ortaya çıktı. Bu maçla beraber bazı yeni oyuncularımız aramıza katılmıştı. Bir iki antrenmanla beraber onları takıma adapte etmek tabii ki kolay değil. İlk 11'e aldık, çünkü yeni bir kana ihtiyaç olduğunu düşündük, onlarla başladık bu oyuna. Önümüzdeki günlerde yeni oyuncular da gelecek. Hep beraber her şeyi deneyeceğiz. Süper Lig'de kalmak için her şeyi yapacağız. Sumudica için de onun adına özür diliyorum, kendisi gelemedi, kendisi çok kötü şu anda, kulüp doktorumuzla beraber içeride."

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