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Ozon tedavisi birçok hastalıktan koruyor

ERZURUM HABERLERİ  | 13.04.2020 14:35 | Son Güncelleme

Dr.

Ozon tedavisi birçok hastalıktan koruyor

Dr. Biran Ekici, ozon tedavisi hakkında bilgi verdi.
Ozon tedavisi diğer adı ile oksijen tedavisinin, birçok hastalıkta yardımcı tedavi yöntemi olarak sıklıkla tercih edildiğini ifade eden Dr. Biran Ekici, bunlardan bazılarını şu şekilde sıraladı:
"1. Damar hastalıkları ve dolaşım bozukluklarının tedavisinde; Bacaklardaki açık yaralar, Şeker hastalığına bağlı oluşan yaralar, Yatağa bağlı hastalarda oluşan yatak yarları, Pıhtı atması yada damar sertliği sonucu oluşan damar tıkanıklığına bağlı hastalıkların önlenmesi ve tedavisinde.
2. Virüslerin neden olduğu hastalıkların tedavisinde; Karaciğer hastalıkları, hepatitler, Uçuklar, AIDS, İyileşmeyen iltihaplı yaralar.
3. Zor iyileşen enfekte yaralarda ve enflamatuar hastalıkların tedavisinde; Enflamatuar barsak hastalıkları, Yanıklar, haşlanma ve enfekte yaralar, mantar enfeksiyonları,
4. Kanser tedavisinde tamamlayıcı ya da destekleyici tedavi olarak kullanılır. Ozon bağışıklık sistemini güçlendirerek, vücut direncinin artmasını sağlar.
5. Otoimmün hastalıkların tedavisinde; Multiple Skleroz, Çölyak,
6. Yaşlılığa bağlı gelişen hastalıklarda; Unutkanlık, Hafıza kaybı gibi.
7. Akciğer ve karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, şeker hastalığı, cilt hastalıkları, kanser hastalıkları, ortopedik rahatsızlıklar, diş ve diş eti hastalıkları, bağırsak hastalıkları, kadın hastalıkları ve cinsel sorunların tedavisinde de ozondan faydalanılır.
8. Fibromiyalji gibi kronik ağrıların, yorgunluğun giderilmesinde kullanılır. Çağımızda birçok kişinin ortak derdi olan sürekli olarak kendini yorgun, bezgin hissetme durumu ozon yardımıyla giderilir. Ayrıca kanser ağrısı, yaralanma, yanık, kesik gibi travmalar sonucu oluşan veya psikolojik kaynaklı ağrılar da ozonla tedavi edilebilmektedir. Ozonun verdiği yüksek enerji ile yorgunluğa neden olan kimyasal reaksiyonlar önlenir. Yüksek enerjili oksijen, insanların kendilerini zinde ve sağlıklı olarak hissetmelerini sağlar.
Ozonun diğer tıbbi amaçlı kullanım alanları; Anti-aging: Yaşlanma ve yaşlanmanın etkilerinin giderilmesi en azından yavaşlatılması, bedensel ve ruhsal anlamda daha sağlıklı, zinde olmayı sağlar. Detoksifikasyon: Çeşitli nedenlere vücuda giren kimyasal ve biyolojik atıkların zararsız hale getirilmesini sağlar. Bölgesel incelme: Ozon gazının yağ yakma özelliği sayesinde yağ hücrelerine lokal enjekte edilmesi ile bölgesel yağ eritilmesi sağlanmaktadır. Selülit sorunlarının giderilmesi: Ozon sağladığı yüksek enerjili oksijen sayesinde deri hücrelerinin canlanmasını ve gençleşmeyi sağlar. Ozon gazı akciğerlerde tahrişe neden olur, doğrudan solunması sakıncalıdır."

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