Ozon terapisi ile virüslere karşı bağışıklığı güçlendirmek mümkün

Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, "Gribal enfeksiyonlardan korunmada ve vücut direncini güçlendirmede etkili bir yöntem olan ozon terapisi ile bağışıklık sisteminizi güçlendirebilirsiniz" dedi.

Son yıllarda adından sıkça söz edilen ozon terapisi Samsun Büyük Anadolu Hastaneleri’nde de uygulanıyor. Ozon terapi ile virüslere karşı bağışıklığın güçlendirilebileceğini ifade eden Büyük Anadolu Hastaneleri Dahiliye (İç Hastalıkları) Uzmanı Dr. Hayrullah Öztürk, "Ozon gazı kullanılarak uygulanan yapıcı tedavilere ’ozon terapi’ adı verilmektedir. Eski bir tedavi yönetimi olan ’ozon terapisi’ yararlarının ortaya çıkması ve yaygınlaşmasıyla kullanılmaya başlamıştır. Ozon terapisi vücuttaki oksijen seviyesini yükselterek tüm dokulara fayda sağlar. Bağışıklık sistemini güçlendiren, kan dolaşımını hızlandıran, karaciğerde yağlanmayı azaltan anti-aging etkili bir terapi yöntemidir. Metabolizma hızını arttırma, anti-aging etki, bağışıklık sisteminin güçlenmesi, kan dolaşımının artması, yeni hücre yapım, detoks etkisi, anti-mikrobik etki, ağrı giderici etki, yaşam kalitesini artırma gibi etkiler ozon terapisinin faydaları olarak sıralayabiliriz. Bununla birlikte baş ağrısı, unutkanlık, migren, Kronik yorgunluk sendromunda, zayıflamada, iyileşmeyen yaralarda, sivilce, akne ve egzama tedavisinde, birçok hastalıkta tamamlayıcı tedavi olarak, viral hepatit gibi daha birçok sağlık sorunlarında kullanılmaktadır. Ozon terapisini hastanemizde başarıyla uygulamaktayız" diye konuştu.

