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Öztop’tan filyasyon ekiplerine tam destek

İZMİR HABERLERİ  | 19.08.2020 10:01 | Son Güncelleme

İzmir İl Sağlık Müdürü Op.

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, Covid-19 ile mücadelede sahaya çıkan ekiplerle bir araya geldi. Öztop, pandemiyle mücadelenin daha da hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesine dikkat çekti.
İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. M. Burak Öztop, önce 112 Narlıdere hizmet binasında doktorlu evde takip ekipleriyle bir araya geldi, ardından Halk Sağlığı Başkanlığı ek hizmet binasında görev yapan filyasyon ekiplerini ziyaret etti. Öztop, Covid-19 ile mücadelede filyasyon çalışmalarının önemine dikkat çekti.

“Covid-19 rehberlerini çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalışıyoruz”
Toplantıya katılan ekiplere bilgiler veren İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehberler çerçevesinde hızlı ve etkin bir şekilde organize olup çalışmaları sürdürdüklerini ifade etti. Öztop, bulaş riskini azaltmak için Sağlık Bakanlığının yayınladığı Covid-19 rehberlerini filyasyon ekipleri, doktorlu evde takip ekipleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla birlikte çok hızlı bir şekilde uygulamaya çalıştıklarını belirtti. Bu süreçte filyasyon ekipleriyle birlikte tüm sağlık çalışanlarının katkısının çok büyük ve çok kıymetli olduğunu dile getiren İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop, rehberlere uygun bir şekilde İzmir İl Sağlık Müdürlüğünde kurulan sistem ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Öztop, ekiplerin sorularını da yanıtladı.

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