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Öztürk: “Gün dayanışma günü”

SAMSUN HABERLERİ  | 26.01.2020 18:57 | Son Güncelleme

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından tüm Türkiye’den olduğu gibi Taşova’dan da depremzedelere yardım eli uzatıldı.Elazığ merkezli deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay tarafından Amasya’da başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla yardım yapmak isteyenler için Taşova Belediyesi personelinden kurulan ekiplerce merkez binada vatandaşların getirdiği yardımlar kabul edildi.Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Gün dayanışma günü.

Elazığ’da meydana gelen 6,8’lik depremin ardından tüm Türkiye’den olduğu gibi Taşova’dan da depremzedelere yardım eli uzatıldı.
Elazığ merkezli deprem bölgesine gönderilmek üzere Kızılay tarafından Amasya’da başlatılan yardım kampanyasına destek olmak amacıyla yardım yapmak isteyenler için Taşova Belediyesi personelinden kurulan ekiplerce merkez binada vatandaşların getirdiği yardımlar kabul edildi.
Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, “Gün dayanışma günü. Elazığ’da deprem bölgesine gıda kolileri ve ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlarımızı hazırlayıp yola çıkarıyoruz. Rabb’im hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar versin. Taşova Belediyesi olarak da bölgeye yardım elimizi uzatıyoruz. Yardım eden vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz ” dedi.

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