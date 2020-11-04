Öztürk: “Para ve ziynet eşyası taşırken dikkatli olun”

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, yanında yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası bulunduran vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.

İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına broşürler dağıtılarak uyarıların yapıldığını ifade etti.

“Aracınızın lastiklerini kontrol edin”

Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık olaylarının yaşandığını söyleyen Öztürk, “Yüklü miktarlarda para veya ziynetle tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu ve benzeri yerlerde yapacağınız işlemlerde yanınızda yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası taşırken dikkatli olunuz. Bu işlemleri gerçekleştirirken mümkün olduğu sürece yanınızda birini bulundurunuz. Giriş ve çıkışlarda takip edilmediğinizden emin olunuz. Yapacağınız işlemlerden önce ve sonrasında aracınızın lastikleri patlatılmış olabileceği için kontrol ediniz” dedi.