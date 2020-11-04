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Öztürk: “Para ve ziynet eşyası taşırken dikkatli olun”

AMASYA HABERLERİ  | 04.11.2020 14:12 | Son Güncelleme

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, yanında yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası bulunduran vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına broşürler dağıtılarak uyarıların yapıldığını ifade etti.“Aracınızın lastiklerini kontrol edin”Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık olaylarının yaşandığını söyleyen Öztürk, “Yüklü miktarlarda para veya ziynetle tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu ve benzeri yerlerde yapacağınız işlemlerde yanınızda yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası taşırken dikkatli olunuz.

Öztürk: “Para ve ziynet eşyası taşırken dikkatli olun”

Amasya’nın Merzifon İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, yanında yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası bulunduran vatandaşları dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı dikkatli olmaları hususunda uyardı.
İlçe Emniyet Müdürü Sunay Öztürk, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı vatandaşları bilinçlendirmek adına broşürler dağıtılarak uyarıların yapıldığını ifade etti.

“Aracınızın lastiklerini kontrol edin”
Bütün uyarılara rağmen dolandırıcılık olaylarının yaşandığını söyleyen Öztürk, “Yüklü miktarlarda para veya ziynetle tapu, noter, banka, döviz bürosu, kuyumcu ve benzeri yerlerde yapacağınız işlemlerde yanınızda yüklü miktarda para ya da ziynet eşyası taşırken dikkatli olunuz. Bu işlemleri gerçekleştirirken mümkün olduğu sürece yanınızda birini bulundurunuz. Giriş ve çıkışlarda takip edilmediğinizden emin olunuz. Yapacağınız işlemlerden önce ve sonrasında aracınızın lastikleri patlatılmış olabileceği için kontrol ediniz” dedi.

“155 polis imdat hattını arayın”
Öztürk, para veya ziynet eşyasının araçta bulundurulduğu zaman yapılması gerekenleri şu şekilde anlattı:
“Para veya ziynet eşyası aracınızda bulunduğu sırada; para veya ziynet eşyalarını aracınızın gözle görülen kısımlarında bulundurmayınız. Aracınızda para veya ziynet eşyası varken aracınızdan kısa süreli bile olsa ayrılmayınız. Aracınızı park etmeniz halinde kilitlediğinizden emin olunuz, kapıları ve bagajı mutlaka kontrol ediniz. Trafik kazasına karışmanıza sebebiyet vererek sizi durdurmak isteyen kişilere karşı dikkatli olunuz, aracınızı durdurmayınız ve aracınızdan inmeyiniz. Kaza, arıza ve benzeri herhangi bir sorunla karşılaştığınızda kesinlikle etrafınızı kontrol ediniz. Aracınızdan inseniz dahi kapılarınızı mutlaka kilitleyiniz.
Böyle durumlarla karşılaştığınızda hemen 155 polis imdat hattını arayınız ve yardım isteyiniz."

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