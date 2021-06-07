Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası, Türkiye'nin ilk No-Code Zirvesi'ni düzenleyecek

İSTANBUL (AA) - Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası, 11 Haziran 'da TÜrkiye'nin işk No-Code Zirvesi'ni çevrim içi olarak gerçekleştireceğini duyurdu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Özyeğin Üniversitesi Girişim Fabrikası tarafından 11 Haziran'da çevrim içi olarak düzenlenecek olan Türkiye'nin ilk No-Code Odaklı Ön Kuluçka Programı, bu alanda faaliyette bulunan girişimler, üretkenler ve girişimleri bir araya getirerek, kodlama yapmadan ürün ve süreç geliştirme hareketi/metodu olan No-Code’u daha fazla girişimciye ulaştırmak hedefiyle bir etkinlik serisi düzenliyor.

Türkiye'nin ilk No-Code Zirvesi'nde Girişim Fabrikası No-Code Ön Kuluçka Programı'ndan mezun olan girişimcilerin sunumlarına ek olarak No-Code ekosisteminde girişimcileri ve yeni mezunları bekleyen fırsatların keşfedileceği oturumlar da yer alacak.

Basit web uygulamaları oluşturmak amacıyla geleneksel bilgisayar programlama metotları yerine, öğrenmesi ve kullanımı kolay araçlar ile bir yazılım geliştirme yöntemi olan No-Code; teknik kurucu ortak, yalın girişim ve validasyon arayanlar, hızlı ve hobi olarak geliştirme yapmak isteyenler ve dijital pazarlama ile uğraşanlar için ciddi kolaylıklar sağlıyor.