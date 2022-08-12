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P-Eco lastikleri hem çevreyi koruyor hem tasarruf sağlıyor

12.08.2022 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran: - "Petlas’ın P-Eco etiketli Progreen PT 525 lastikleri uzun kullanım ömrüyle, iç sürtünmeyi azaltıp düşük dönme direncine imkan sağlayarak, aracın hareketi esnasında harcanan enerji miktarını minimuma indirerek yakıt tasarrufu sağlıyor"

İSTANBUL (AA) - Petlas, lastik üretim vizyonu ile çevre sürdürülebilirliğinde sektöre öncülük ederken, P-Eco lastikleri ile yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunuyor ve çevreye verilen zararı minimum seviyeye düşürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de tüketiciler, araç lastiği seçiminde çevre dostu ve yenilikçi ürünlere yöneliyor. Araç sahipleri artık enerji verimliliği yüksek, yakıt tasarrufuna olanak tanıyan lastikleri tercih ediyor. Üretimde ekolojiyi merkezine alan lastiklerle aynı mesafede daha az miktarda yakıt harcanıyor.

İlk olarak daha çok hibrit araçlarda kullanılan, enerji tasarrufu sağlayan çevreci lastikler, artık her araç sınıfı ve segmenti için kolaylıkla bulunabiliyor. Hem yakıt tasarrufu sağlayan hem de doğa dostu yapısı sayesinde kullanıcıların karbon ayak izini azaltmasına yardımcı olan bu lastikler, gelecek nesillere daha temiz bir dünya bırakmak için de tercih edilen ürünler arasında fark yaratıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, temiz çevre, düşük yakıt tüketimi için düşük yuvarlanma direncine sahip lastiklerin tercih edilmesini önerdi.

Boran, şunları kaydetti:

“Doğal kaynakların sürekliliğinin sağlanması ve gelecek nesillere aktarımı için yasal yükümlülüklere uyumlu entegre bir yaklaşım sergiliyoruz. Lastik ürünlerinin üretim aşamasında da çevre bilinci ile hareket ederek sürdürülebilirliği ilk sıraya yerleştiriyoruz. Çevre bilinçli kimyasal kullanımı, lastikte düşük yuvarlanma direnci ve yakıt tasarrufu değerlerine de katkı sağlıyoruz.

Bu bağlamda Petlas’ın P-Eco etiketli Progreen PT 525 lastikleri uzun kullanım ömrüyle, iç sürtünmeyi azaltıp düşük dönme direncine imkan sağlayarak, aracın hareketi esnasında harcanan enerji miktarını minimuma indirerek yakıt tasarrufu sağlıyor.”

Yakıt verimliliği parametresine dikkati çeken Boran, “Yakıt Verimliliği parametresi ise aracın yakıt tüketimini ile doğrudan ilgili bir performans parametresi. Lastik yuvarlanma direnci (Yakıt Verimliliği) değeri arttıkça aracın yakıt tüketimi ve karbondioksit emisyon seviyesi artıyor. Bu nedenle Yakıt Verimliliği parametresi hem yakıt ekonomisine hem de çevrenin korunmasına katkı sağlıyor. Çevreye duyarlı lastikler bu parametreler ışığında üretiliyor.” ifadelerini kullandı.

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Petlas lastik

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