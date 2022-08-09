PackUpp, Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Araştırması'nda liderliğini sürdürdü

İSTANBUL (AA)- PackUpp, Şikayetvar tarafından düzenlenen Mükemmel Müşteri Memnuniyeti Araştırması’nda liderliğini sürdürmeye devam ediyor.

PackUpp açıklamasına göre, Türkiye’de müşteri memnuniyetini tarafsız kullanıcı yorumları ve objektif bir yaklaşımla ölçen Şikayetvar platformu tarafından hazırlanan "Mükemmel Müşteri Memnuniyeti" araştırmasının 2022 yılı 2. çeyrek sonuçları açıklandı.

2021 yılından bu yana 4 çeyrek dönem üst üste "Hızlı Teslimat" kategorisinde lider konumda olan PackUpp, sektör ortalaması 72,8 olan Memnuniyet Düzey Endeksi’nde yüzde 93,40 puanla birinciliği elden bırakmadı.

-"Mükemmel teslimat deneyimi, müşteri sadakatini sağlıyor"

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen PackUpp Kurucu Ortağı ve COO’su Rıdvan Göçemen, online ve e-ticaret alışverişlerinin vazgeçilmezi olan hızlı teslimat sektöründe müşteri deneyiminin de her geçen gün daha fazla önem kazandığını ve bu yüzden müşteri sadakatinde en önemli etkenin mükemmel teslimat deneyimi olduğunu dile getirdi.

Göçemen, "Online siparişlerde müşteri ne kadar iyi bir teslimat deneyimi yaşıyorsa alışveriş yaptığı markaya karşı o kadar sadık bir müşteri haline geliyor. Müşteri deneyimini ve memnuniyetini her zaman en üst seviyeye çıkarmak için hem teknolojimizle hem de saha operasyonumuzla en iyi teslimat deneyimi için çalışıyoruz. Ekiplerimizin sinerji içerisinde ortaya koydukları dinamik ve proaktif çalışma da başarıyı getiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Müşteri memnuniyetini sağlamada teknoloji ve dijitalleşme kilit rol oynuyor"

Müşterilerin yaşadığı olumsuz deneyime karşın markayı değiştirmek istemeyenlerin oranını gösteren "Churn Endeksi" puanının da sektör ortalamasının 41,6 olduğu yerde 78,8 puana ulaştığını bildiren Göçemen, şunları kaydetti:

"E-ticaret Hızlı Teslimatı Müşteri Memnuniyeti alanındaki liderliğimizi açık ara farkla sürdürmek, müşterilerimizin markamıza olan sadakatinin ve bağlılığının her geçen gün arttığını gösteriyor. Teslimat süreçlerimizdeki dijitalleşme ve teknoloji yapılanmasında her geçen gün yenileniyor ve gelişiyoruz. Müşteri memnuniyetini sağlamada teknoloji ve dijitalleşme kilit rol oynuyor. Teslimat hizmetindeki geleneksel hizmet anlayışının ötesine geçerek daha kolay ve kullanıcı dostu ara yüzler ile müşterilerimize yenilikçi hizmetler sunmaya devam edeceğiz."

- "Globalleşme için geri sayım başladı"

PackUpp Kurucu Ortağı ve Üst Yöneticisi (CEO) Semih Emre Özcan ise, "2020 yılı başında kurduğumuz PackUpp’la, kısa sürede elde ettiğimiz başarıyı yurt dışına da taşımak için hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor. Önümüzdeki dönemde yüzde yüz yerli teknoloji şirketi olarak ülkemizi yurt dışı pazarında da temsil edeceğiz. Yerli fonların yanında hem Avrupa hem de Amerika pazarlarında pek çok girişim sermayesi ve yatırım fonlarıyla görüşmelerimiz hız kazandı. Yakın gelecekte global arenaya ilk adımımızı atarak Londra'da e-ticaret hızlı teslimatı alanında bir Türk girişimi olarak yer alacak olmanın heyecanı içerisindeyiz." değerlendirmesinde bulundu. ​​​​​​​

