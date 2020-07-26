YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bilecik
  4. Paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacak

Paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacak

BİLECİK HABERLERİ  | 26.07.2020 11:26 | Son Güncelleme

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulacak paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacağını açıkladı.Tarım Kredi Kooperatifi, Bilecik’in Osmaneli ilçesinin en büyük sorunu olan kaliteli ürünleri satma ve pazarlamada yaşadığı sıkıntıya destek olmak için Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nden karpuz, kavun, şeftali, domates, ıspanak alımına başladı.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, ilçede kurulacak paketleme ve ambalaj tesisinde 20 kadına iş imkânı sağlanacağını açıkladı.
Tarım Kredi Kooperatifi, Bilecik’in Osmaneli ilçesinin en büyük sorunu olan kaliteli ürünleri satma ve pazarlamada yaşadığı sıkıntıya destek olmak için Osmaneli Belediyesi Toptancı Hali’nden karpuz, kavun, şeftali, domates, ıspanak alımına başladı. Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Dr. Fahrettin Poyraz’a ilçelerinde tarıma destek oldukları teşekkür eden Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, "Kooperatif iştiraki olan şirket, ilçemiz çiftçisi olan Mesut Ertuğrul’dan 16 bin 180 kilo karpuz alarak siftahı başlattık. Gaziler köyünden şeftali, Selcik köyünden karpuz, Medetli köyünden kavun, diğer köylerimizden de domates, ıspanak, ayva, üzüm, marul, kış sebzeleri alımı yapacaklar" dedi.

Paketleme ve ambalaj tesisi kurulacak
Başkan Şahin, ilçeye kurulacak olan paketleme ve ambalaj tesisi ile birçok kişiye istihdam sağlanacağını söyleyerek, "Osmaneli Belediyesi Paketleme ve Ambalajlama Tesislerinde en az 20 kadına iş imkânı sağlanacak. Osmaneli Belediyesi olarak tarımda yatırımlarımızı sürdürerek çiftçimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Tarımda yeni ürünler ve yeni pazarlar hedeflerimizi gerçekleştireceğiz" diye konuştu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBebek geliyorBebek geliyor
Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli:
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Vali Şıldak, İl Milli Eğitim Müdürlüğünü ziyaret etti

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Heybeliada'da batan teknedeki 27 kişi kurtarıldı

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

Üvey babasını uykusunda bıçakladı

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Denizlispor’da hüzünlü kutlama

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Göztepe'den Beto'ya teşekkür

Karabük'te bir daireye kumar operasyonu

Karabük'te bir daireye kumar operasyonu

Bilecik Namaz Vakitleri 26 Temmuz Pazar

İmsak
04:01
Sabah
05:46
Öğle
13:12
İkindi
17:06
Akşam
20:28
Yatsı
22:05

Bilecik Nöbetçi Eczaneler26 Temmuz Pazar

Derman Eczanesi
Bozuyuk
Olcay Eczanesi
Merkez
Gölpazarı Eczanesi
Golpazari
Hayat Eczanesi
Pazaryeri
Fatih Eczanesi
Sogut
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

AFAD İl Müdürü Demirel’den İl Müftüsü Erhun’a ziyaret

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

Apartmana giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarıldı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İtfaiyeden yangın söndürme ve kurtarma tatbikatı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.