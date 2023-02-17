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Pakistan Başbakanı Şerif, Adıyaman’da

17.02.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, yaşanan deprem dolayısıyla Adıyaman’a geldi. Vatandaşlarla sohbet eden Başbakan Şerif, yaraları beraber saracaklarını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan ve 10 ili etkileyen 2 büyük deprem dolayısıyla Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif Adıyaman’a geldi. Başbakan Şerif’i Adıyaman Havalimanında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş karşıladı. Havaalanında depremle ilgili bilgi alan Başbakan Şerif, daha sonra kent merkezinde ncelemelerde bulundu.

“BİZ SİZİN EMRİNİZDEYİZ”

Başbakan Şerif vatandaşlarla sohbet ederek, “Biz sizin emrinizdeyiz. Siz bizim kardeşimizsiniz. Yaraları beraber saracağız” dedi.

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