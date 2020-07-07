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Pakistan çekirgeyle mücadeleyi İHA'larla yapacak

ANKARA HABERLERİ  | 07.07.2020 18:36 | Son Güncelleme

Pakistan çekirgeyle mücadeleyi İHA'larla yapacak

Pakistan Ulusal Radyo ve Telekomünikasyon Şirketi (NRTC) ürettikleri insansız hava araçlarıyla (İHA) ülkenin büyük kısmında tarımsal üretime zarar veren çekirgelere karşı mücadele edeceklerini açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamada, yerli üretim İHA'larla çekirgelerin istila ettiği arazilerde ve zararlı böcekler için zirai ilaçlama yapılacağı ifade edildi.

Açıklama, yine NRTC tarafından üretilen ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilen solunum cihazlarının hizmete alınmasından bir gün sonra geldi.

Pakistan'da bugün tarım arazilerine zarar veren çöl çekirgesi ülkede 1993'ten beri görülüyor ve her yılın bahar ve yaz aylarında tarım arazilerine zarar veriyor.

Ülkede bulunan 4 eyaletin tamamında görülen ve 60 kentte tarım arazilerine zarar verdiği tespit edilen çekirgeler gıda tedarikinde sıkıntı yaşanmasına neden olurken, Pakistan'ın yüzde 38'i Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü raporlarına göre zararlı böceklerin üreme alanı kabul ediliyor.

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