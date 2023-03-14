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Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan dördüncü uçak Adana'ya ulaştı

14.03.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından yürütülen çalışmalara destek amacıyla Pakistan'dan gönderilen insani yardım malzemelerini taşıyan uçak, Adana'ya iniş yaptı.

Pakistan'dan deprem bölgesine çadır taşıyan dördüncü uçak Adana'ya ulaştı

Pakistan hükümeti tarafından 50 bin çadır taşınmasına yönelik "özel uçuş operasyonu" kapsamında gönderilen 1200 çadırın yüklendiği üçüncü uçağın pazartesi sabah saatlerinde ülkeye ulaşmasının ardından aynı sayıda çadırın bulunduğu dördüncü uçak, Lahor kentinden havalandıktan sonra Adana Havalimanı'na indi.

Kış koşullarına ve yangına dayanıklı çadırları taşıyan uçak, Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinde görevli Basın Ataşesi Mahroo Arshad ve Siyasi Müşavir Syed Atif Raza tarafından karşılandı.

Pencap Eyalet Meclisi Eski Başkan Yardımcısı Milletvekili Rana Mashhood Ahmad Khan'ın da bulunduğu uçaktan indirilen malzemeler, depremden etkilenen bölgelere sevk edildi.

Mashhood, havalimanında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Pakistan'da eskiden ne zaman bir afet olsa, Türkler hep oradaydı. Türk kardeşlerimiz, Pakistan'a yardım etmek için her zaman oradalar. Aynı şekilde Pakistan da ilk deprem Türkiye'yi vurduğunda bir kardeş gibi sorumluluk hissetti. Bu ihtiyaç anında Türk kardeşlerimize yardım etmek için buradayız." dedi.

Pakistan'ın Türkiye'ye tam destek sağladığını ifade eden Mashhood, depremlerin ardından bölgeye yönelik ellerinden gelen yardımı yapmaya çalıştıklarını belirtti.

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deprem Adana Pakistan

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