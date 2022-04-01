Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Gazi, Sakarya'da Kariyer Zirvesi'ne katıldı:

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Sirus Seccad Gazi, Rusya-Ukrayna savaşının bir an önce bitmesi gerektiğini, barışın sağlanmasındaki en büyük payın da Türkiye'de olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Sakarya Üniversitesinden (SAÜ) yapılan açıklamaya göre, SAÜ Uluslararası İlişkiler Topluluğu tarafından Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Kariyer Zirvesi" programı düzenlendi.

Programa konuşmacı olarak katılan Büyükelçi Gazi, SAÜ'ye ilk kez geldiğini ve çok memnun olduğunu belirtti.

Pakistan ve Türkiye arasındaki ilişkilere değinen Gazi, "Birçok benzer yanımız var, dilimizde yaklaşık 6 bin kelime birbirine benziyor. Tarihi açıdan da çok ortak yönümüz var." ifadelerini kullandı.

Gazi, Türkiye'nin milli mücadele döneminde yanlarında bulunduğunu vurgulayarak, büyükelçiliğin temel işlevinin bağları daha çok kuvvetlendirmek olduğunu kaydetti.

Rusya-Ukrayna savaşına değinen Gazi, "Bir an önce savaşın bitip barışın sağlanması gerektiğini, barışın sağlanmasındaki en büyük payın da Türkiye'de olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Gazi, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

Öte yandan, Gazi, Pakistan Öğrenci Topluluğunca düzenlenen Pakistan Kültürü ve Tanıtımı etkinliğine de katıldı.

Etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür eden Gazi, "Pakistan, çeşitliğinin, renkliliğin, aşkın ve sevginin ana merkezdir, bu duyguyu kardeş ülke olan Türkiye ile paylaştığımız için duyguluyum." ifadesini kullandı.

Etkinlik, Pakistan'ın kültürel değerlerine yer verilen sinevizyon gösterimi, Pakistan dansı, ulusal şiirlerin seslendirilmesi ve ülkenin yöresel kıyafetlerinin gösterildiği defilenin ardından sona erdi.

