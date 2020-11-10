Palamut azaldı, fiyatı arttı

Denizden daha az çıkan palamutun fiyatı yükseldi.

Balık sezonun açılmasıyla fiyatı 15 liraya kadar düşen palamut, denizden az çıkınca fiyatını üçe katladı. Balıkçı Selahattin Arslanbenzer, “Palamut 3-4 senede bir çıkar. Bu sene de palamut yılıydı. Ancak genelde palamut 29 Ekim’den sonra çekilir. Bu nedenle palamut şuanda bitti. Çok az miktarda palamut çıkıyor. Mesela biz palamutun kasasını 100 liraya alıyorduk. İçinden 12 tane çıkıyordu. Şimdi palamutun çiftini 100 liraya alıyoruz. Şuanda palamut yok. Çok nadir palamut çıkıyor” dedi.

“Soran çok, alan yok”

Selahattin Arslanbenzer, “Vatandaşlar palamudu çok soruyorlar. Hemen hemen her müşterimiz palamut soruyor. Telefonla veya gelerek palamutun fiyatını soruyorlar. 50 lira dediğimiz zaman ‘biz 15 liraya alıyorduk’ diyorlar. Soran çok ama alan az” diye konuştu. Önümüzdeki yıl da palamudun çok çıkacağını sanmadığını anlatan Arslanbenzer, “Palamut her sene çıkan bir balık değil. 3-4 senede bir çıkar. İnşallah, seneye de çıkar ama öyle bir ümidimiz yok” dedi.